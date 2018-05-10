Тихонов: «Нет смысла рассуждать, а та ли команда стала чемпионом РФПЛ» 

Главный тренер «Крыльев Советов» в интервью Sport24 прокомментировал чемпионство «Локомотива» в нынешнем сезоне в РФПЛ.
«Уровень «Локомотива», «Зенита», «Спартака», ЦСКА — наших топ-клубов — примерно равный. Все зависит от того, кто лучше пройдет дистанцию. «Локомотив» вылетел из Кубка и сосредоточился на чемпионате. Кто знает, дойди они до финала, сколько очков растеряли бы. Добавьте им матчи с «Рубином», «Спартаком», «Тосно» в Кубке — что получилось бы?Рассуждать тут, заслуженно или нет команда стала чемпионом, нет смысла. Если она победила, значит, грамотнее других прошла свой турнирный путь, а значит, и заслужила победу», — сказал Тихонов.
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