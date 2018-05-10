Общение начинается с тебя: 6 лайфхаков от Марины Киро

Марина Киро SMM-специалист, телеведущая, участница телепроекта на телеканале «Пятница», блогер, автор инстаграм-аккаунта @hello.kiro (16К подписчиков)

— Моему аккаунту уже более 4 лет. Первые публикации были не очень популярны, так как профиль я закрывала. Но когда впервые попала на телевидение в качестве ведущей, количество подписок начало заметно расти. Совершенно незнакомым мне людям из Калининграда стала интересна моя жизнь, новая профессия, отношения.

Честно, я вообще не занималась развитием своего аккаунта. Совершенно интуитивно создавала контент, не искала тему, которая была бы интересна моей аудитории, и уж тем более не прибегала к современным методам и инструментам продвижения. Довольно в простой форме общалась с подписчиками, публиковала исключительно актуальный и свежий материал, делилась эмоциями и впечатлениями, личной жизнью. В общем, всегда была самой собой.

Многие знают меня как креативного SMM-специалиста, который занимается и контентом, и модерацией, и официальной рекламой в социальных сетях. Я универсальный солдат в этом плане и очень люблю свое хобби, которое приносит мне неплохой доход.

Последние полгода я активно занимаюсь подготовкой к своей свадьбе. На данный момент могу сказать, что невеста — это моя профессия! Людям интересно, и я делюсь опытом, советами и лайфхаками, получая большой отклик в виде лайков.

6 лайфхаков от Марины

1) Придерживайтесь строгого тайм-менеджмента. Невозможно успевать абсолютно всё, именно поэтому я заранее каждый месяц прописываю контент-план на публикации. Это меня спасает.

2) Ведите диалог. Для меня Инстаграм — это про общение. Если аккаунт бренда, а люди не знают, кто за ним стоит, то с кем им поддерживать диалог? С какой стати они должны тратить своё время на картинку и рекламные публикации? Я не ленилась оперативно отвечать фолловерам на комментарии и получала обратную связь в виде подписок, лайков и остальных «плюшек».

3) Помните про простоту и искренность. Люди чувствуют честность и открытость, им не нужны образы, маски, сложносочинённые предложения, цитаты и фотографии столетней давности. Они все чувствуют и сами выбирают, что им интересно. Мой инструмент — это искренность. Инстаграм нужно вести так, чтобы люди даже и не догадывались, что за ним стоит SMM-специалист.

4) Будьте полезными, изобретательными и смешными. Юмор — это всегда хорошо. Рассказывайте о том, что вас окружает. Вспомните, с чего вообще начинался Инстаграм. Мы не обрабатывали фотографии по полдня, не искали темы для постов и не соблюдали время выхода публикаций. Успех абсолютно любого блогера начинался с истории, а не с поста: «Доброе утро, мир. Я проснулся!»

5) Придумайте отличительную особенность. Я люблю играть с цветом и стараюсь соблюдать единый стиль профиля — он у меня розовенький.

6) В моей профессии главное — оперативность! Я именно тот человек, для которого был создан безлимитный интернет. Самое важное для меня — это скорость. И если интернет меня подводит, то я подвожу своих клиентов. Прежде чем выбрать мобильного оператора, я удостоверилась, что мой интернет работает абсолютно во всех геолокациях, где я бываю чаще всего. Также важно, чтобы он отлично работал и за пределами нашего города, так как я часто летаю по России

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