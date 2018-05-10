ГД досрочно прекратила полномочия мэра Калининграда Алексея Силанова

В четверг, 10 мая, на пленарном заседании ГД депутаты приняли решение о досрочном отстранении от должности Алексея Силанова

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в конце марта 2018 года Александр Ярошук , который 11 лет занимал пост мэра Калининграда , подал в отставку по собственному желанию. В ходе открытого конкурса на должность сити-менеджера был выбран депутат Госдумы Алексей Силанов, который должен был находиться на посту в течение трех лет — до 2021 года.

Однако, как передает РИА «Новости», в ходе пленарного заседания 10 мая депутаты Госдумы приняли решение о досрочном прекращении полномочий Силанова в качестве мэра Калининграда.

При этом агентство не уточняет, в связи с чем парламентарии отстранили Силанова от должности.