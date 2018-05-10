Возвращение селфмейдвумен

Если б в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» увидел свет объемистый том, посвященный госпоже Голиковой , в этом, думаю, не было ничего удивительного. И дело не в исключительных заслугах Татьяны Алексеевны перед страной и государством. Просто в известной формуле «делать жизнь с кого» для тысяч провинциальных девчонок, мечтающих выбиться в люди, имена разного рода актрис и певиц вполне можно было заменить на имя нового вице-премьера. Трудолюбие и напор — вот секрет феноменальной карьеры дочери слесаря и продавщицы. А ведь мы знаем со слов еще генерала Лебедя, что у слесарей исключительно волосатые руки.

Ну, а если серьезно, Голикова всегда умела сочетать в некотором смысле сильный мужской характер с женским шармом. Когда она с подачи Алексея Кудрина впервые появилась на заседании правительства с апологией накопительства в разного рода казенных страховочных фондах, аудитория просто не могла оторваться от ее полупрозрачной кофточки. Некоторые министры даже вооружили свои носы очками, носить которые они обычно стесняются. И Голикова действительно очаровала наш правительственный ареопаг, разрядив напряженную атмосферу обсуждения вопросов, связанных с большими бюджетными деньгами.

Сама же Татьяна Алексеевна, походя, сломала женский чиновничий дресс-код, обычно состоявший из английского костюма и пышной блузки. Впрочем, шарм шармом, но и природные данные требуют постоянного совершенствования, а потому, как утверждают, Голикова время от времени ложится во французскую косметическую клинику, которой владеет ее давняя подруга по правительству Скрынник, некогда со скандалами руководившая нашим сельским хозяйством.

«Мне чаю и Голикову!»

Говорят, в школе у Голиковой было прозвище «Снежная королева». Мальчиками она не интересовалась, держалась всегда особняком, но училась старательно и закончила с серебренной медалью. А потому без блата поступила в «Плешку». То бишь институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Затем был традиционный НИИ, но, как и большинство наших министров, Голикова прочувствовала конъюнктуру и вовремя перешла в Минфин РСФСР.

Выбор правильный еще и потому, что после краха Советского Союза именно республиканский Минфин стал центральным финансовым учреждением новой России . А сотрудникам союзного приходилось все начинать сначала. Собственно, в этом путь Голиковой совпал с карьерой нового первого вице-премьера Силуанова. В новом передовом министерстве Татьяна Алексеевна проявила свои лучшие качества и довольно скоро сумела заменить вышедшего на пенсию начальника своего отдела. А в возрасте тридцати двух лет возглавила и департамент.

Татьяна Голикова (слева)

Надо сказать, что Голиковой удавалось не просто поддерживать по-деловому близкие отношения с министрами, но превращаться для них, что называется, в незаменимую соратницу. Поэтому уже при Касьянове она становится заместителем министра. Более того, будучи премьером, тот предлагает ее на должность социального министра и даже в ранге вице-премьера. Но тогда это кресло досталось ныне уже подзабытой Галине Кареловой , за которую ратовал ее знаменитый земляк Борис Ельцин . Впрочем, вскоре и сам Касьянов перешел в разряд пенсионеров. И, с точки зрения перспектив, та относительная карьерная неудача даже сыграла на руку Голиковой, поскольку она не стала протеже опального политика.

А с Алексеем Кудриным дела у нее шли еще успешнее. Известно, что, обычно прибыв к себе в кабинет, Кудрин приветствовал секретаршу традиционной фразой: «Мне чаю и Голикову!» Утверждают, что Голикова отличалась феноменальной способностью держать в голове все бюджетные цифры и расчеты. Тогда же за три года она, в ранге первого зама министра, подряд защищает две диссертации и становится доктором экономических наук, открывшим нечто новое в межбюджетных отношениях. Именно такой была тема ее докторской.

И, как мы уже отмечали, Голикова выходит в публичные деятели, начинает давать интервью, ее часто показывают по телевидению. Она становится лично известной президенту. А потому не было ничего удивительного в том, что, наконец, она, как принято говорить в чиновничьей среде, уходит на самостоятельную работу. На это раз без колебаний ее назначают главой Минздравсоцразвития.

Личная жизнь министра

Школьные товарищи, наградившие юную Голикову прозвищем «Снежная королева», были в чем-то провидцами. Личная жизнь никогда не была у нее на первом плане. Первый брак, продлившийся пять лет, оказался неудачным. К тому же у коллег сложилось впечатление, что вышла Татьяна замуж еще и потому, что так было нужно для дела жизни — карьеры. А вот второй ее брак прогремел на всю страну. Ведь мужем ее стал сначала коллега по Минфину, а затем и вице-премьер Виктор Христенко , который незадолго до их встречи был выдвинут в столицу из Челябинская.

Собственно, особо знаменитым их союз стал после скандала с попыткой мэра Лужкова начать снос поселка «Речник», который некогда занял ставшие золотыми земли у Москва-реки напротив Крылатского. Так вот, тогда выяснилось, что рядом с домиками «Речника» вырос сверхэлитный поселок малоэтажных домов, в котором одну из квартир занимал «правящий тандем» Голикова-Христенко. Понятно, что на этот квартал Лужков покуситься не мог.

Теперь злые языки утверждают, что де-факто пара разошлась. Но Татьяна Алексеевна сохранила дружеские отношения с одним из своих пасынков, которого даже привлекла в бизнес в сфере фармакологии. Впрочем, это нас с вами не касается.

Премьер-министр РФ Владимир Путин (на втором плане слева) во время посещения Головчинской участковой больницы в селе Головчино. На втором плане справа — главный врач больницы Татьяна Савченко ; на третьем плане — министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова, 2011 год Между тем, итоги работы Голиковой на министерском посту оказались, мягко говоря, противоречивыми. Во всяком случае, медицинское сообщество не испытывало горечи после ее отставки. Известно, что легенда нашей медицины доктор Рошаль в ее присутствии с трибуны медицинского форума заговорил о некомпетенции Голиковой и ее команды. Зал встретил эти откровения аплодисментами. А Голикова, которая обычно не спускала своим критикам, вынуждена была промолчать. Врач, вхожий в кабинет президента, имел право на такую позицию.

Видимо, трудности были у нее по причине сложносочиненности ее министерства. Понятно, что Голикова, как экономист, тяготела к чисто социальным проблемам. При ее участии, к слову, была проведена очередная пенсионная реформа, введена возможность софинансирования пенсий, были объединены их базовая и страховая части.

А вот в сфере медицины все было не столь продумано и просчитано. Сферу эту в те годы сотрясали многие скандалы. Именно тогда началась оптимизация, которая нам всем икается до сих пор. Были сокращены узкие специалисты в пользу врачей общей практики. Вскрылись значительные злоупотребления при массовой закупке томографов, которые приобретались чуть не по двойным ценам по причине извилистой цепочки посредников. Вместо постройки четырех провинциальных центров высокотехнологичной медицины в строй был введен только один — в Перми . Да и то с сильными недоделками. А значительной суммы выделенных на этот проект средств не досчитались.

К тому же Голикову критики подозревали в конфликте интересов: якобы она способствовала формированию наших крупных фармакологических компаний под эгидой своих близких знакомых. Понятно, что для производимых на этих предприятиях препаратов был настежь открыт внутренний рынок. А потому злые языки даже прозвали Голикову «мадам Арбидол», намекая на то, что препарат этот, дескать, бесполезен, но раскручен по полной при поддержке министра.

Словом, повторимся, врачи особо по поводу отставки Голиковой не переживали, хотя и без нее вызвавшие море критики реформы продолжились.

Новое назначение

Потом, как знаем, был пост помощницы президента по социальным проблемам Южной Осетии Абхазии . И влиятельная должность шефа Счетной палаты , контрольного органа, из которого дела прямиком отправляются в Следственный комитет . И после «кавказкой паузы» Голикова вновь стала появляться на телеэкранах, восстановив свою узнаваемость. Причем всем казалось, что в Счетной палате Голикова как раз на своем месте. Ее лучшие личностные качества — трудолюбие, аккуратность, деловитость, жесткость руководства — как нельзя лучше соответствуют характеру работы по «контролю и учету». Более того, ряд выступлений Голиковой с материалами ее аудиторов, вскрывших огромные злоупотребления, многомиллиардные нецелевые расходы бюджетных денег, значительно подняли рейтинг ее популярности. Со своей работой она оказалась в тренде борьбы с коррупцией.

flickr.com. Совет Федерации

Татьяна Голикова

Так, что всех нас ждет после второго пришествия Голиковой в социальную сферу? Начнем с того, что ее подход ко всем проблемам всегда был глубоко технологическим. Немногие знали, что за вызвавшей бурю протестов монетизацией льгот стояли двое — Михаил Зурабов и Татьяна Голикова. Но все «лавры» тогда достались министру, который в результате и освободил свое кресло как раз для Татьяны Алексеевны. Такой вот парадокс.

И теперь, думаю, также технологически она подойдет к решению назревшей в верхах проблемы увеличения пенсионного возраста. В отличие от той же Голодец она не будет упираться и тормозить процесс, а выполнит все неукоснительно — от а до я. Интересно также, как она повлияет на назначение министров из подконтрольных ей ведомств. В частности, Максима Топилина , в прошлом правительстве министра труда и социальной защиты, она знает очень давно. И, не смотря на немалое число претензий к нему, вполне может его кандидатуру отстоять.