Японская делегация на ПМЭФ-2018 составит около 300 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 10 мая. / ТАСС /. Делегация Японии , которая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году получила статус страны-гостя, прибудет в Россию в составе около 300 человек, сообщил ТАСС генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Масанори Фукусима.

Он подтвердил, что делегацию планирует возглавить премьер-министр Японии Синдзо Абэ

"В этом году из Японии приезжает большая делегация, в состав которой войдут около 300 человек. Сейчас планируется участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Как ожидается, он выступит с речью на пленарном заседании вместе с президентом России. Это особенное событие", — сказал Масанори Фукусима. В рамках форума планируется также конференция-диалог между японскими и российскими представителями бизнеса, добавил он.

На площадке ПМЭФ-2018 в петербургском «Экспофоруме» создадут павильон, в котором Япония представит свой экономический, туристический и культурный потенциал. Организаторы пока не рассказывают, как будет выглядеть японский павильон, но, по словам генконсула, в нем отразят национальную тематику. «Слишком много я не могу сказать — это пока секрет. Будет построен очень современный павильон интересной архитектуры », — сказал он.

Оргкомитет ПМЭФ-2018 ранее также сообщил, что во время проведения форума Япония планирует разместить на территории КВЦ «Экспофорум» выставочный павильон, в котором будут проходить встречи официальных лиц, государственных деятелей, инвесторов и лидеров бизнеса.

Индия и Практика создания павильона страны-гостя стала традицией на ПМЭФ. В прошлые годы свои павильоны на петербургском экономическом форуме оформляли Италия Сербия . Санкт-Петербургский международный экономический форум состоится 24 — 26 мая 2018 года.

Японский бизнес в Петербурге

Масанори Фукусима напомнил, что в Петербурге и Ленинградской области успешно работают около 50 японских компаний, в том числе автомобильные заводы Toyota и Nissan, а также табачная компания Japan Tobacco Inc. В Петербурге действует представительство Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО), которая оказывает японским компаниям информационную поддержку по ведению бизнеса в России и способствует улучшению климата в сфере торговли и деловой активности.

"Все японские компании комфортно чувствуют себя в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Они активно нанимают российских сотрудников и очень высоко оценивают их способности. Совмещение японской техники и философии и российских сотрудников с высоким уровнем образования — факторов, так удачно дополняющих друг друга, ведет к получению хороших результатов в работе", — рассказал генеральный консул Японии в Петербурге.

По его мнению, прослеживаются тенденции дальнейшего развития японского бизнеса в России. «Что касается больших компаний, повторюсь, что они чувствуют себя комфортно и, похоже, имеют тенденцию к расширению бизнеса », — сказал Масанори Фукусима.

В то же время он отметил, что необходимо больше внимания уделять взаимодействию Японии и России в сфере малого и среднего бизнеса. «Нам нужно стараться привлекать японские предприятия малого и среднего бизнеса. Дело в том, что японские предприятия данного сектора еще мало знают о России и Санкт-Петербурге и не имеют самостоятельного опыта сотрудничества», — считает генеральный консул.