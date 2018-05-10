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ФРГ считает провокацией ракетные удары иранских сил по позициям израильской армии
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ФРГ считает провокацией ракетные удары иранских сил по позициям израильской армии 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ считает провокацией ракетные удары иранских сил по позициям израильской армии и решительно осуждает их. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении МИД Германии.
"Мы с большой тревогой следим за сообщениями о ракетных ударах Ирана, осуществленным минувшей ночью по позициям израильской армии. Эти нападения — серьезная провокация, которую мы решительно осуждаем", — отметили в ведомстве. В Берлине подчеркнули, что "Израиль имеет право за самозащиту".
Одновременно в МИД ФРГ предостерегли от дальнейшей эскалации напряженности в отношениях Ирана и Израиля и призвали к политическому урегулированию конфликта в Сирии. «Мы должны сделать все, чтобы, наконец, было найдено долгосрочное политическое решение конфликта в Сирии», — отметили в ведомстве.
Израиль утром в четверг атаковал десятки иранских военных объектов в Сирии в ответ на ракетный обстрел армейских позиций на Голанских высотах. Ранее в четверг со стороны Сирии иранскими силами «Аль-Кудс» были запущены, по данным Израиля, не менее 20 ракет и других снарядов по передовым позициям израильской армии на Голанах. Часть иранских ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол», остальные не долетели. С израильской стороны жертв и разрушений нет.
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