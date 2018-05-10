Ещё
Федор Щербаченко: Пытался уговорить Денисова сделать шаг по направлению к сборной, но он отказался
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Федор Щербаченко: Пытался уговорить Денисова сделать шаг по направлению к сборной, но он отказался 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Станислав Черчесов: Денисов? Я главный тренер, я так решил. Если вас это устроит
"Действительно, в последнее время на главного тренера сборной оказывается очень большое давление — со стороны СМИ, болельщиков, агентов игроков и так далее.
На Черчесове сейчас лежит очень большая ответственность по кадровым решениям. Что касается Денисова, то после победы «Локомотива» в чемпионате России я позволил себе поговорить с ним по поводу изменения его позиции относительно игры в сборной. Но Денисов отказался это делать", — цитирует Щербаченко "Евро-Футбол.Ру".
В нынешнем сезоне Денисов провел на клубном уровне 39 матчей и забил 1 гол.
Советский спорт: последние новости
Сборная Саудовской Аравии обыграла Алжир в товарищеском матче Чехия в серии буллитов обыграла Швейцарию на ЧМХ-2018 Омич Киржайкин и кемеровачанин Бутрехин сделали победный дубль у Драмтеатра
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»54
Ловушка для России: нефть уходит за $80500
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО149
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии154
Медведев предложил Дворковичу новую должность226
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение