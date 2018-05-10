Федор Щербаченко: Пытался уговорить Денисова сделать шаг по направлению к сборной, но он отказался

Станислав Черчесов : Денисов? Я главный тренер, я так решил. Если вас это устроит

"Действительно, в последнее время на главного тренера сборной оказывается очень большое давление — со стороны СМИ, болельщиков, агентов игроков и так далее.

"Евро-Футбол.Ру". На Черчесове сейчас лежит очень большая ответственность по кадровым решениям. Что касается Денисова, то после победы «Локомотива» в чемпионате России я позволил себе поговорить с ним по поводу изменения его позиции относительно игры в сборной. Но Денисов отказался это делать", — цитирует Щербаченко

В нынешнем сезоне Денисов провел на клубном уровне 39 матчей и забил 1 гол.