Как платить взносы «упрощенцу», если он занимается несколькими видами льготного бизнеса

Компания собирает, обрабатывает и утилизирует неопасные отходы, а также осуществляет прочую деятельность по очистке и уборке. Доля доходов от этой деятельности у фирмы составляет 80-95%.

В подпункте 5 п. 1 и пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ для компаний на УСН, работающих в социальной и производственной сферах, по 2018 год включительно закреплен сниженный тариф страховых взносов в 20%, если фирма соблюдает лимит доходов в 79 млн руб. за налоговый период.

Основным видом деятельности считается такая сфера бизнеса, доход от которой приносит фирме не меньше 70% в общей сумме доходов. Для применения положений ст. 427 НК РФ основным видом деятельности можно признать только одно направление. Сложить доходы от нескольких льготных работ нельзя. При этом доля доходов от сбора, обработки и утилизации отходов и переработки вторсырья по ОКВЭД считается одним видом деятельности, так как все эти работы относятся к одному классу кодов ОКВЭД.

Таким образом, если плательщик работает в указанной в запросе сфере, то он может в 2017-2018 гг. применять пониженные тарифы взносов, если компания работает по «упрощенке», льготный вид деятельности приносит ей от 70% дохода, а общая сумма дохода не превышает установленного лимита.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»