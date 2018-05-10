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На 12-ю Премию Кандинского открыли прием заявок
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На 12-ю Премию Кандинского открыли прием заявок 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Стартовал прием заявок на участие в 12-й Премии Кандинского — независимой российской премии в области современного искусства. Об этом сообщает в четверг оргкомитет премии.
"С 10 мая по 16 июля 2018 года открыт прием заявок на участие в 12-й Премии Кандинского, независимой российской премии в области современного искусства", — говорится в сообщении. Заявки принимаются в трех номинациях: «Проект года», «Молодой художник. Проект года» и «Научная работа. История и теория современного искусства».
Призовой фонд премии в 2018 году остался неизменным: в категории «Проект года» — 1,8 млн рублей, «Молодой художник. Проект года» — 450 тыс. рублей. В номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» вознаграждением является публикация в рамках издательской программы BREUS Publishing на русском или английском языках, либо денежное вознаграждение, если издание уже опубликовано.
Премия Кандинского была учреждена в 2007 году по инициативе президента Международного культурного фонда Breus Foundation Шалвы Бреуса. Одна из ключевых задач награды — развитие русского современного искусства и выявление новых интересных проектов и художников. Отличительная черта премии — возможность самовыдвижения соискателей. Наряду с членами жюри и экспертных советов премии, музеями, галереями и другими институциями подать заявку на участие может автор работы.
Лауреатами премии в главной номинации «Проект года» становились: Анатолий Осмоловский (2007), Алексей Беляев-Гинтовт (2008), Вадим Захаров (2009), Александр Бродский (2010), Юрий Альберт (2011), АЕС+Ф (2012), Гриша Брускин (2012), Ирина Нахова (2013), Павел Пепперштейн (2014), Андрей Филиппов (2015), Андрей Кузькин (2016), Группировка ЗИП (2017).
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