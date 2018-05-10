На 12-ю Премию Кандинского открыли прием заявок

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Стартовал прием заявок на участие в 12-й Премии Кандинского — независимой российской премии в области современного искусства. Об этом сообщает в четверг оргкомитет премии.

"С 10 мая по 16 июля 2018 года открыт прием заявок на участие в 12-й Премии Кандинского, независимой российской премии в области современного искусства", — говорится в сообщении. Заявки принимаются в трех номинациях: «Проект года», «Молодой художник. Проект года» и «Научная работа. История и теория современного искусства».

Призовой фонд премии в 2018 году остался неизменным: в категории «Проект года» — 1,8 млн рублей, «Молодой художник. Проект года» — 450 тыс. рублей. В номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» вознаграждением является публикация в рамках издательской программы BREUS Publishing на русском или английском языках, либо денежное вознаграждение, если издание уже опубликовано.