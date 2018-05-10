Росомаху впервые увидели днем в красноярском заповеднике

В красноярском заповеднике «Столбы» в объектив фотоловушки попал самец росомахи. Зверь впервые появился на кадрах в дневное время суток, сообщили в пресс‐службе заповедника.

Постоянно на территории заповедника росомаха не живет, но зверя тут замечают уже больше 70 лет: периодически он захаживает в заповедник. Появляется росомаха в этих местах, к сожалению, все реже из-за теплых зим.

Эти хищники любят снег, поэтому выводить потомство уходят в горы и тайгу. В метровых сугробах они роют норы и растят там своих детенышей.

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» появился редкий красный волчонок. Животное занесено в Красную книгу.