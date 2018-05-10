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Росомаху впервые увидели днем в красноярском заповеднике
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Росомаху впервые увидели днем в красноярском заповеднике 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В красноярском заповеднике «Столбы» в объектив фотоловушки попал самец росомахи. Зверь впервые появился на кадрах в дневное время суток, сообщили в пресс‐службе заповедника.
Постоянно на территории заповедника росомаха не живет, но зверя тут замечают уже больше 70 лет: периодически он захаживает в заповедник. Появляется росомаха в этих местах, к сожалению, все реже из-за теплых зим.
Эти хищники любят снег, поэтому выводить потомство уходят в горы и тайгу. В метровых сугробах они роют норы и растят там своих детенышей.
В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» появился редкий красный волчонок. Животное занесено в Красную книгу.
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