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Конте: «Глупо считать ротацию проблемой»
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Конте: «Глупо считать ротацию проблемой» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Челси» Антонио Конте не думает, что причиной ничьей в матче с «Хаддерсфилд Таун» стала ротация состава.
"Ротация? Я применял её и в матче с «Бёрнли». К тому же против «Хаддерсфилда» играли Мората, Виллиан и Кристенсен, которые обычно проходят в стартовый состав.
Глупо считать ротацию проблемой. Мы — «Челси». Мы имеем широкий состав и футболистов, которые могут играть по 90 минут и побеждать. У «Бёрнли» мы выиграли, ротация дала положительный результат. Не стоит забывать, что футболисты отдали много сил в игре с «Ливерпулем». Люди говорили, что наш состав не был хорош, но мы победили. Это футбол", — цитирует Конте Evening Standard.
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