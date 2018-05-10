Конте: «Глупо считать ротацию проблемой»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не думает, что причиной ничьей в матче с «Хаддерсфилд Таун» стала ротация состава.

"Ротация? Я применял её и в матче с «Бёрнли». К тому же против «Хаддерсфилда» играли Мората, Виллиан и Кристенсен, которые обычно проходят в стартовый состав.

Глупо считать ротацию проблемой. Мы — «Челси». Мы имеем широкий состав и футболистов, которые могут играть по 90 минут и побеждать. У «Бёрнли» мы выиграли, ротация дала положительный результат. Не стоит забывать, что футболисты отдали много сил в игре с «Ливерпулем». Люди говорили, что наш состав не был хорош, но мы победили. Это футбол", — цитирует Конте Evening Standard.