Автопапарацци запечатлели BMW 8 Series Coupe 2019 модельного года в плотном камуфляже

Свежие снимки BMW 8 Series Coupe 2019 модельного года от фотошпионов традиционно разместил автопортал motor1. Машина попала в объектив на дорожных тестах и была плотно покрыта камуфляжной пленкой.

По силовой части обсуждаемая автомодель получит вероятнее всего восьмицилиндровый мотор на 523 л.с.

Хотя есть информация, что мощность силового агрегата вполне может оказаться 600 и даже 617 л.с. Роль трансмиссии отведена семиступенчатой механической коробке.

Обсуждаемая автоновинка будет представлена 15.06.2018 года. Вероятно поэтому она все чаще и чаще попадает в объектив автопапарацци.

По мнению автоэкспертов. Машина останется верна фирменным традициям в плане внешнего вида. По их мнению BMW всегда придерживается определенных канонов в разработке новых автомоделей.

И даже сквозь плотный камуфляж улавливаются линии фирменного стиля баварского автобренда.