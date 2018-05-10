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Автопапарацци запечатлели BMW 8 Series Coupe 2019 модельного года в плотном камуфляже
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Автопапарацци запечатлели BMW 8 Series Coupe 2019 модельного года в плотном камуфляже 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Свежие снимки BMW 8 Series Coupe 2019 модельного года от фотошпионов традиционно разместил автопортал motor1. Машина попала в объектив на дорожных тестах и была плотно покрыта камуфляжной пленкой.
По силовой части обсуждаемая автомодель получит вероятнее всего восьмицилиндровый мотор на 523 л.с.
Хотя есть информация, что мощность силового агрегата вполне может оказаться 600 и даже 617 л.с. Роль трансмиссии отведена семиступенчатой механической коробке.
Обсуждаемая автоновинка будет представлена 15.06.2018 года. Вероятно поэтому она все чаще и чаще попадает в объектив автопапарацци.
По мнению автоэкспертов. Машина останется верна фирменным традициям в плане внешнего вида. По их мнению BMW всегда придерживается определенных канонов в разработке новых автомоделей.
И даже сквозь плотный камуфляж улавливаются линии фирменного стиля баварского автобренда.
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