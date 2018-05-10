Школьники из Богородского возложили цветы к мемориальной доске Герою Советского Союза Александру Полунину

Имя участника войны, летчика, Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Александра Полунина увековечено на мемориальной доске, установленной на стене дома по улице 7-я Парковая.

В преддверии Дня Победы ученики школы №2094 возложили цветы к мемориальной доске герою войны, который проживал в районе Измайлово. Ребята отметили, что гордятся тем, что учатся и живут в одном районе, где жил участник Великой Отечественной войны, летчик, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Александр Иванович Полунин. Доска с его именем расположена на стене дома по улице 7 Парковая, д. 16, к. 2.

Отметим, что Александр Полунин родился 13 декабря 1921 года в деревне Кубань (ныне Грязинского района Липецкой области ) в крестьянской семье. С 1930 года жил в Липецке . Там же окончил среднюю школу №5 и аэроклуб. В ноябре 1940 года был призван в Красную Армию. В сентябре 1941 года окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов. За отвагу, проявленную при уничтожении боевой техники и живой силы врага, Полунин неоднократно поощрялся командованием, а в октябре и декабре 1944 года дважды награжден орденом Александра Невского

После войны Полунин А. И. продолжал служить в ВВС СССР. В 1951 году окончил Военно-воздушную академию. Служил в качестве начальника штаба воздушной армии, заместителя начальника управления центрального аппарата ВВС. С 1986 года — генерал-майор авиации запаса. Умер 24 декабря 2005 года.