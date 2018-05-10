Цены на нефть обновили максимум за 3,5 года на фоне конфликта Израиля с Ираном

Investing.com — В четверг цены на нефть продолжают расти, в очередной раз обновив максимум за три с половиной года на фоне противостояния между Израилем Ираном . Рост напряженности на Ближнем Востоке вызвал опасения о перебоях с поставками нефти из данного региона.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на $0,67 или приблизительно на 0,9% до $77,88 за баррель. Ранее на сегодняшней сессии они повышались до $78,00 за баррель — наивысшего значения с ноября 2014 года.

Фьючерсы на нефть WTI выросли на $0,61 или на 0,8% до $71,75 за баррель после того, как достигли максимума сессии $71,89, что тоже близко к максимуму с конца 2014 года.

Цены на нефть обновили максимумы после того, как по заявлению Израиля, действующие в Сирии иранские военные осуществили ракетный удар по позициям израильской армии на Голландских высотах. В ответ Израиль нанес один из самых массированных ударов по территории Сирии с момента начала вооруженного конфликта в этой стране в 2011 году.

Опасения по поводу Ирана, включая его ядерную сделку с ведущими государствами мира, стали одним из основных факторов недавнего роста нефтяных цен до уровней конца 2014 года.

На этой неделе цены на нефть резо выросли после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из международного соглашения по ядерной программе Ирана. Он также заявил о возобновлении наивысшего уровня экономических санкций против этой страны.

Некоторые аналитики считают, что возобновление санкций против Ирана способно привести к сокращению глобальных запасов нефти, поскольку санкции могут затруднить экспорт иранской нефти.

Иран является одним из ведущих производителей нефти на Ближнем Востоке и членом ОПЕК . Когда международные санкции в ответ на ядерную программу Тегерана были приостановлены, то в 2016 году Иран смог вернуть себе позицию одного из крупнейших экспортеров нефти в мире.

Еще одним фактором для роста цен на нефть стал опубликованный в среду отчет Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), в котором было сказано, что запасы сырой нефти в США снизились на 2,2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 4 мая.

На прошлой неделе добыча нефти в США, основной частью которой является добыча сланцевой нефти, выросла до исторического максимума 10,70 млн баррелей. На данный момент только в России добывается больше нефти — в среднем 11 млн баррелей в сутки.

Фьючерсы на природный газ незначительно снизились до $2,716 за миллион британских тепловых единиц (BTU). Игроки рынка ожидают публикации еженедельного отчета о запасах. Прогнозируется рост запасов на 91 млрд куб. футов.