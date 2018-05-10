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Школьный музей стал активным участником многих городских проектов
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Школьный музей стал активным участником многих городских проектов 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Измайловской школе №1508 подвели итоги участия Музея Боевой славы в различных городских проектах.
Музей Боевой славы Четвёртой инженерно-сапёрной Уманской краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого бригады, был открыт 9 мая 1975 года в Измайловской школе №1508. Он стал неотъемлемой частью школьного организма, обеспечивая военно-патриотическое воспитание учащихся.
Школьный музей успешно участвует во многих столичных проектах. Уже второй год подряд Музей Боевой славы 4-й ИСБр принимает участников городской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». За текущий учебный год в рамках олимпиады его посетило 205 человек, что вдвое больше, чем в прошлом году. Шестиклассники, активисты музея, встречали своих сверстников и с энтузиазмом проводили для них экскурсии. Деятельность юных экскурсоводов высоко оценена на музейной страничке сайта олимпиады.
В ходе реализации проекта «Школа музейного актива» представители Музея Боевой славы 4-й ИСБр прошли курс обучения на тему «Школьный музей — площадка для развития детского самоуправления в образовательной организации». Школа №491 «Марьино» принимала участников проекта, организованного Центром патриотического воспитания и школьного спорта ДОГМ. На ее территории работают три музея и несколько музейных кабинетов. Юным измайловцам в итоге вручили сертификаты о прохождении соответствующего курса обучения. Также сертификатами Лауреата фестиваля «Духовные скрепы отечества» была отмечена деятельность Музея Боевой славы 4-й ИСБр Городским методическим центром.
Отметим, что музей в этом году впервые участвовал в конкурсе «Школьный музей. Новые возможности», сразу став призёром конкурса в номинации «Музейная инициатива».
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