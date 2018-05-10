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Незаконные хостелы районе Лефортово ликвидируют при помощи активистов общественных пунктов охраны порядка
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Незаконные хостелы районе Лефортово ликвидируют при помощи активистов общественных пунктов охраны порядка 

Департамент региональной безопасности 1 час назад
Информация о выявленных нарушениях была незамедлительно отправлена в правоохранительные и исполнительные органы власти Москвы для возбуждения проверки о правомерном нахождении граждан в данном помещении.
Подобная работа ведется активистами ОПОП регулярно. Так, в 2017 году общественниками района Лефортово было выявлено 3 хостела, осуществляющих незаконную деятельность в жилых домах, которые впоследствии были закрыты по результатам проверки.
Как правило, о размещении хостелов, нарушающих законодательство, рассказывают сами жители, они жалуются на постоянный шум, поток незнакомых людей в подъезде, и громкие разговоры жителей «мини-гостиниц» по ночам.
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