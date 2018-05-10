В МЧС рассказали, есть ли угроза подтопления населенных пунктов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ , 10 мая — РИА Новости Крым . В Крыму на базе МЧС создано пять оперативных групп для выявления угроз подтопления населенных пунктов, расположенных вблизи рек. Дополнительные меры вызваны обильным выпадением осадков на полуострове, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

"Под пристальным вниманием крымских спасателей находится состояние таких рек как Карасевка (Белогорский район), Кача и Альма (Бахчисарайский район), Степная и Победная (Джанкойского района)", — говорится в сообщении.

Также специалисты МЧС Крыма осуществляют контроль за притоком и сбросом воды в Партизанском, Загорском, Симферопольском и Изобильненском водохранилищах.

"В течение прошедших суток от выпавших, местами сильных осадков, на большинстве рек северного предгорья наблюдалось колебание уровней воды в пределах 1-7 см, кроме рек Кача и Бельбек — колебание 11-92 см, что является допустимым значением при обильных осадках", — добавили в министерстве и заверили, что на данный момент поднятие уровня воды в реках незначительно, проблемных участков не обнаружено.

По словам главы МЧС РК Сергея Шахова, специалисты министерства находятся в постоянной боевой готовности к оперативной ликвидации угроз чрезвычайных происшествий, связанных с весенним пропуском паводковых вод и обильным выпадением осадков.