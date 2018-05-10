В Хабаровском крае подведены итоги регионального этапа конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа»

В Управление МВД России по Хабаровскому краю для участия в творческом конкурсе МВД России поступило 35 работ, которые представили воспитанники детских домов, творческих объединений, учащиеся школ региона и дети сотрудников органов внутренних дел. При изготовлении поделок дети использовали различный материал: дерево, пластик, ткань, картон, пенопласт, цветную бумагу и другие. Все конкурсанты продемонстрировали свой талант, старание и подошли к подготовке своих персонажей с фантазией.

Первое место в личном зачете заняла Полина Овчинникова (14 лет) за поделку «Полицейский дядя Степа». Ее вязанная кукла очаровала жюри с первого взгляда. При определении второго места члены конкурсной комиссии никак не могли прийти к единому мнению. Именно поэтому второе место разделили два участника — Ростислав Калинин (9 лет) с поделкой «На страже порядка» и Мария Артёменко (14 лет) с поделкой «Кукла-полицейский». Третье место завоевал Максим Хорзеев (8 лет) за поделку в комбинированной технике «Автомобиль ДПС».

В командной номинации первое место заняла коллективная работа «На страже порядка» воспитанников Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Хабаровскому краю, выполненная в необычной технике аппликации шерстью, второе место — коллективная работа учеников 2 класса средней школы поселка Дормидонтовка Хабаровского района Елизаветы Павловской и Константина Шафранского.

Работы победителей будут защищать честь Хабаровского края на Всероссийском этапе конкурса.