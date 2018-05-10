Медиаэкспедиция «Победа — одна на всех» вернулась в Ханты-Мансийск

Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Участники автопробега поделились своими эмоциями о завершившемся турне и рассказали о сложностях, встретившихся в путешествии по городам России

Экспедиция продолжалась 23 дня. За это время участники на раритетных авто ГАЗ М-20 «Победа» проехали более 10 000 километров и посетили около 50 городов России и стран СНГ.

Тяжелее всех, пришлось водителям раритетных авто, которые спали всего по 3-5 часов в сутки, не говоря о сложностях вождения старых машин. Периодически на пути случались поломки, которые быстро устраняли.

«Ломались, окна разбивались, кардан отваливался, и чего только не было. До Югорска я ехал без сцепления вообще. Мне нужно было его двумя руками переключить с большим хрустом. Сердце кровью обливалось, слыша такие звуки, но что делать? Нужно было ехать дальше», — рассказал организатор экспедиции Николай Заболотнев.

Экспедицию дополнительно сопровождала машина, которая была снабжена необходимыми запчастями, там же ехали автомеханики и съёмочная группа.

Всего в международной экспедиции принимало участие четыре «Победы», иногда на короткие дистанции к ним присоединялись раритетные авто из других городов.

Целью автопробега было собрать информацию о ветеранах ВОВ и рассказать о том, что люди в тылу жертвовали своей жизнью не меньше, чем те, кто были на фронте, а также наладить контакт с молодёжными организациями других стран.

«Местные жители к России и россиянам относятся очень хорошо. Они считают нас братьями. Для них очень важно, что в нашей стране их помнят и не забыли. Это общая победа. Они это очень высоко оценили», — поделился своими впечатлениями о поездке Андрей Прохоренко

Итогом этой поездки станет фильм, рассказывающий о далёких событиях Великой Отечественной войны.

На 2019 год медиаэкспедиция не запланирована. Организаторы планируют взять передышку, чтобы к 75 годовщине провести подготовительные работы и организовать большой заезд, с привлечением участников из других стран СНГ.