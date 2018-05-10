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Благотворительный праздник «Белый цветок» представит программы помощи службы «Милосердие»
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Благотворительный праздник «Белый цветок» представит программы помощи службы «Милосердие» 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Масштабный благотворительный праздник «Белый цветок», на котором планируется собрать средства для разнообразных программ помощи православной службы «Милосердие», пройдет 13 мая в Марфо-Мариинской обители в центре Москвы. Об этом рассказали четверг в пресс-службе благотворительной организации.
"Гости познакомятся с искусством каллиграфии, росписи керамики и украшений, научатся рисовать песком, плести венки, а также делать игрушки и модели летательных аппаратов. Составлена специальная детская программа: научное шоу «Наукомания», подвижные игры на открытом воздухе", — рассказали в пресс-службе «Милосердия».
Праздничная программа, рассчитанная на целый день, начнется в Марфо-Мариинской обители с богослужения главы Синодального отдела по благотворительности епископа Пантелеимона. Затем в парке обители пройдет благотворительная ярмарка с рукодельными товарами, букинистической лавкой, мастер-классами, шоу мыльных пузырей. На «Белом Цветке» выступит духовой ансамбль солистов Центрального военного оркестра Министерства обороны России, а также артистка Большого театра России Оксана Лесничая.
Каждый гость получит в подарок от сестер милосердия символ праздника — белый цветок. Взамен можно сделать пожертвование, оно пойдет на покупку продуктов, средств гигиены и лекарств для нуждающихся людей, которые обращаются за помощью в службу «Милосердие». Ежемесячно группа работы с просителями оказывает помощь более 700 семьям.
Всего православная служба помощи «Милосердие» объединяет 27 социальных проектов. Она оказывает помощь тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам и инвалидам, бездомным, ВИЧ-инфицированным.
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