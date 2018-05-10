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Вандалы осквернили памятник советским воинам в Волынской области
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Вандалы осквернили памятник советским воинам в Волынской области 

Украина.ру 41 минуту назад
Фото: Украина.ру
Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали повреждение памятника советским воинам, установленного на выезде из города.
Бетонная скульптура, открытая в 1956 году, не включена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
По факту инцидента открыто уголовное производство по части 1 статьи 194 «умышленное повреждение имущества», которое предусматривает наказание в виде или штрафа в размере до 850 гривен, или ограничения свободы на срок до трех лёт, или лишения свободы на тот же срок.
Накануне Дня Победы украинские националисты активизировались и совершили несколько атак на памятники, увековечивающие подвиг борцов с нацизмом. В Днепре хулиганы сломали пластиковый макет ордена Отечественной войны на монументе советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне города в августе 1941 года, и написали красной краской слово «коммунизм».
Ранее националисты С14 закрасили названия российских городов на Аллее Славы в парке имени Тараса Шевченко в Одессе и поверх них нанесли чёрной краской «ДАП», «Иловайск», «Дебальцево», «Краматорск» и «Мариуполь».
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