Вандалы осквернили памятник советским воинам в Волынской области

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали повреждение памятника советским воинам, установленного на выезде из города.

Бетонная скульптура, открытая в 1956 году, не включена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины

По факту инцидента открыто уголовное производство по части 1 статьи 194 «умышленное повреждение имущества», которое предусматривает наказание в виде или штрафа в размере до 850 гривен, или ограничения свободы на срок до трех лёт, или лишения свободы на тот же срок.

Накануне Дня Победы украинские националисты активизировались и совершили несколько атак на памятники, увековечивающие подвиг борцов с нацизмом. В Днепре хулиганы сломали пластиковый макет ордена Отечественной войны на монументе советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне города в августе 1941 года, и написали красной краской слово «коммунизм».