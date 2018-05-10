Осужденный за убийство байкеров в Егорьевске покончил с собой в СИЗО 

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Илья Асеев, осужденный на пожизненный срок за убийство пятерых байкеров в подмосковном Егорьевске, покончил с собой в следственном изоляторе.
"9 мая в СИЗО-12 УФСИН по Московской области осужденный на пожизненное заключение за убийство двух и более лиц совершил суицид … По данному факту УФСИН проводит служебную проверку, материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", — сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Московской области.
В свою очередь старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова подтвердила ТАСС, что приоритетной версией смерти заключенного 1988 года рождения является самоубийство. «По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование», — отметила представитель ГСУ.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об Илье Асееве. Ранее Мособлсуд назначил ему пожизненное лишение свободы, а также частично удовлетворил исковые требования семей погибших, обязав выплатить по 3 млн рублей каждой из них. По версии следствия, вечером 8 мая 2016 года в деревне Челохово Егорьевского района Московской области возле заброшенного здания пивоваренного завода байкеры готовили концертную площадку для проведения мероприятия, посвященного окончанию мотопробега. Между байкерами и Асеевым произошел конфликт, после чего он сходил домой за охотничьим ружьем «Сайга», вернулся и застрелил пятерых мужчин.
Как сообщил ТАСС адвокат Асеева Эдуард Ким, после оглашения приговора его подзащитный уже пытался покончить жизнь самоубийством. «Первая попытка суицида была у него после оглашения вердикта, так как ему не хватило одного голоса присяжного, чтобы он был оправдан. Тут есть из-за чего нервы не выдержали», — сказал он.
Однако адвокат заявил, что не верит в добровольное решение своего подзащитного уйти из жизни, так как недавно у Асеева в СИЗО была его мать и «ничего не предвещало этой печальной истории». «Мы хотели обжаловать приговор, я собирался отнести ему книги, которые он хотел взять в колонию», — рассказал он.