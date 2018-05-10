Осужденный за убийство байкеров в Егорьевске покончил с собой в СИЗО

"9 мая в СИЗО-12 УФСИН по Московской области осужденный на пожизненное заключение за убийство двух и более лиц совершил суицид … По данному факту УФСИН проводит служебную проверку, материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", — сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Московской области.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об Илье Асееве. Ранее Мособлсуд назначил ему пожизненное лишение свободы, а также частично удовлетворил исковые требования семей погибших, обязав выплатить по 3 млн рублей каждой из них. По версии следствия, вечером 8 мая 2016 года в деревне Челохово Егорьевского района Московской области возле заброшенного здания пивоваренного завода байкеры готовили концертную площадку для проведения мероприятия, посвященного окончанию мотопробега. Между байкерами и Асеевым произошел конфликт, после чего он сходил домой за охотничьим ружьем «Сайга», вернулся и застрелил пятерых мужчин.

Как сообщил ТАСС адвокат Асеева Эдуард Ким, после оглашения приговора его подзащитный уже пытался покончить жизнь самоубийством. «Первая попытка суицида была у него после оглашения вердикта, так как ему не хватило одного голоса присяжного, чтобы он был оправдан. Тут есть из-за чего нервы не выдержали», — сказал он.

Однако адвокат заявил, что не верит в добровольное решение своего подзащитного уйти из жизни, так как недавно у Асеева в СИЗО была его мать и «ничего не предвещало этой печальной истории». «Мы хотели обжаловать приговор, я собирался отнести ему книги, которые он хотел взять в колонию», — рассказал он.