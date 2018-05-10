В Тюмени улица ушла под воду после дождя

Жители Тюмени пожаловались на огромную лужу, появившуюся у многоэтажек на улице Ивана Словцова после дождя. Фото залитой дороги было опубликовано горожанами в соцсетях. На снимках вино, как автомобилисты вынуждены преодолевать участок, полностью скрывшийся под водой.

«Лодку заказывали… Восточный-2 ул. И. Словцова, пешеходы не забывайте взять лодку после дождя», — пишет паблик «ЧП и ДТП Тюмень» во «ВКонтакте».

Горожане сетуют, что на данном участке дороге ливневки постоянно не справляются и он оказывается подтопленным.

Как ранее писал «ФедералПресс» , в начале мая в Тюмени на бульваре Бориса Щербины маленький мальчик провалился в болото. Ребенку, который безуспешно пытался выбраться из лужи, помогли проходившие мимо прохожие. Фото произошедшего было опубликовано в соцсетях и вызвало негодование горожан.

Фото: ЧП и ДТП Тюмень/ВКонтакте