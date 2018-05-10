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В Тюмени улица ушла под воду после дождя
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В Тюмени улица ушла под воду после дождя 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Тюмени пожаловались на огромную лужу, появившуюся у многоэтажек на улице Ивана Словцова после дождя. Фото залитой дороги было опубликовано горожанами в соцсетях. На снимках вино, как автомобилисты вынуждены преодолевать участок, полностью скрывшийся под водой.
«Лодку заказывали… Восточный-2 ул. И. Словцова, пешеходы не забывайте взять лодку после дождя», — пишет паблик «ЧП и ДТП Тюмень» во «ВКонтакте».
Горожане сетуют, что на данном участке дороге ливневки постоянно не справляются и он оказывается подтопленным.
Как ранее писал «ФедералПресс», в начале мая в Тюмени на бульваре Бориса Щербины маленький мальчик провалился в болото. Ребенку, который безуспешно пытался выбраться из лужи, помогли проходившие мимо прохожие. Фото произошедшего было опубликовано в соцсетях и вызвало негодование горожан.
Фото: ЧП и ДТП Тюмень/ВКонтакте
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