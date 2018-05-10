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Водитель маршрутки «сделал дело» в половую дыру
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Водитель маршрутки «сделал дело» в половую дыру 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Очевидцы сегодня утром, 10 мая, заприметили на конечной остановке на улице Орбитальной микроавтобус маршрута №163, из которого текла вонючая жидкость. Выяснилось, что водитель справлял нужду прямо через дырку, удачно разместившуюся в полу машины. По словам ростовчанки, оставившей публикацию в соцсетях, отходы жизнедеятельности стекали по асфальту прямо на остановку, которая и так уже давно пропитана запахами. «Ужас! Сегодня раскрыла секрет дыр в полу маршруток!», — написала она. Также она призывает установить туалет для водителей маршрутов, которые следуют на улицу Орбитальную. В апреле на сервисе «Благоустройство» появилась жалоба на то, что водители маршруток зассали всю конечную транспорта у СНТ «Изумруд». По словам очевидцев, они совершенно не стесняются ни прохожих, ни стоящих на остановке пассажиров и даже детей. Местный житель сообщил, что в этом месте уже сложно дышать из-за неприятного запаха.
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