Водитель маршрутки «сделал дело» в половую дыру

Очевидцы сегодня утром, 10 мая, заприметили на конечной остановке на улице Орбитальной микроавтобус маршрута №163, из которого текла вонючая жидкость. Выяснилось, что водитель справлял нужду прямо через дырку, удачно разместившуюся в полу машины. По словам ростовчанки, оставившей публикацию в соцсетях, отходы жизнедеятельности стекали по асфальту прямо на остановку, которая и так уже давно пропитана запахами. «Ужас! Сегодня раскрыла секрет дыр в полу маршруток!», — написала она. Также она призывает установить туалет для водителей маршрутов, которые следуют на улицу Орбитальную. В апреле на сервисе «Благоустройство» появилась жалоба на то, что водители маршруток зассали всю конечную транспорта у СНТ «Изумруд». По словам очевидцев, они совершенно не стесняются ни прохожих, ни стоящих на остановке пассажиров и даже детей. Местный житель сообщил, что в этом месте уже сложно дышать из-за неприятного запаха.