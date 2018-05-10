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В отношении главы Северо-западного управления Ростехнадзора возбуждено уголовное дело
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В отношении главы Северо-западного управления Ростехнадзора возбуждено уголовное дело 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
В отношении главы Северо-западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова возбуждено уголовное дело, связанное с хищением 4 млрд рублей у строительных СРО, сообщила Фонтанка.
Сегодня, по их информации, в офисе управления Ростехнадзора на Моховой улице и в частной квартире Григория Слабикова и его дочери прошли обыски. Фонтанка сообщает, что Слабиков обвиняется в общем покровительстве схеме незаконного вывода денег.
Ранее сообщалось, что деньги саморегулируемых организаций были выведены через счета доверительных управлений, не попадающие под запрет перечисления денег компенсационного фонда на расчетные счета.
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