В отношении главы Северо-западного управления Ростехнадзора возбуждено уголовное дело

В отношении главы Северо-западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова возбуждено уголовное дело, связанное с хищением 4 млрд рублей у строительных СРО, сообщила Фонтанка.

Сегодня, по их информации, в офисе управления Ростехнадзора на Моховой улице и в частной квартире Григория Слабикова и его дочери прошли обыски. Фонтанка сообщает, что Слабиков обвиняется в общем покровительстве схеме незаконного вывода денег.

Ранее сообщалось, что деньги саморегулируемых организаций были выведены через счета доверительных управлений, не попадающие под запрет перечисления денег компенсационного фонда на расчетные счета.

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