Более 450 тысяч человек участвовали в торжествах ко Дню Победы в Нижегородской области

В праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Нижегородской области приняли участие более 450 тыс. человек, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отмечается, что на торжества в Нижнем Новгороде пришли порядка 100 тыс. человек. Напомним, что только военный парад на площади Минина и Пожарского пришли посмотреть порядка 20 тыс. зрителей. В Дзержинске праздничные мероприятия посетил каждый четвертый житель города, в Арзамасе — каждый второй.

В праздничных мероприятиях в Нижегородской области приняли участие 466,4 тыс. человек, в колонне «Бессмертного полка» прошествовали более 120 тыс. человек. В Нижнем Новгороде в акции «Бессмертный полк» участвовали 30 тыс. человек. В 2017 году акция собрала в Нижнем Новгороде более 20 тыс. участников, в Нижегородской области — около 115 тысяч.