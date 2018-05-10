«Разнести к чертям отель»: екатеринбурженка рассказала, как россияне отметили 9 Мая в Турции

9 мая Россия отметила очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Пока в разных городах страны шли торжественные военные парады, свою лепту в прославление победы вносили и российские туристы, отдыхающие за рубежом. Причём кое-где поведение отмечающих явно не соответствовало теме праздника. А проще говоря, было постыдным. Один такой нетрезвый «праздник» состоялся в Аланье, в отеле Ganita Holiday Village. О нём в ярких красках рассказала уроженка Екатеринбурга Юлия Шатова, которая стала свидетелем. Публикуем её рассказ полностью:

«Вернулась из Турции , в полной мере насладившись исполнением соотечественников на 9 мая. Отмечать начали сильно загодя, разбили кучу стеклянной посуды, которую зачем-то притащили к бассейну, усыпали дно осколками. Девятого мая утром главные идиоты вынесли свои гаджеты с колонками и на всю громкость стали крутить «День Победы» и прочие нетленки. Во всех барах были сдвинуты столы, клоуны-жиробасы с георгиевскими лентами орали: «За Великую Россию, ура-ура-ура!»

Параллельно «победители» не прекращали войну с персоналом. Такого отвратительного хамства лет пять назад невозможно было даже представить. Наши, конечно, всегда вели себя специфически, но догадывались об этом, стеснялись, иронизировали над собой и прочее. Даже Тагил перед отъездом учил десять слов по-английски и радовался, если персонал сразу не выкупал страну-производителя этого туриста. В общем, «наши» хотели быть похожими на европейцев, хотели сойти за культурных.

Совсем не то сейчас: «гейропа» идёт в рифму, напоказ вываливается невоспитанность, наглость, злоба — и всё это выдается за силу, которую признают и уважают. Идиоты на голубом глазу после третьей Whiskey-Cola начинают рассуждать о геополитике и ключевом месте России в раскладах с интонациями ведущих Первого канала.

Вчера одна молодая блондинка, мать двоих крошечных детей, орала матом на испуганный турецкий персонал: «Если через минуту в моем номере не появится бутылка свежей воды, я унесу ваш кулер с reception. Охренели совсем!» Свидетели этой прекрасной сцены (россияне) смеялись и поддерживали — молодец, так и надо, разнести к чертям этот отель, иначе ничего не добьешься!

Фотографии выкладывать не буду, всё это миллион раз видели. До тошноты».