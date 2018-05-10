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ФАС Красноярского края обвинила Минприроды в сговоре с бизнесменами
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ФАС Красноярского края обвинила Минприроды в сговоре с бизнесменами 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Антимонопольная служба Красноярского края вскрыла факт сговора на торгах при продаже древесины. Краевой бюджет получил выручку в восемь раз меньше той суммы, которую получили по итогам сделки коммерческие предприятия. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru со ссылкой на краевое УФАС.
По данным ФАС, региональное Минприроды и экологии с 2013 по 2015 годы были в сговоре с предпринимателями и нелегально перепродавали древесину. В связи с нецелевым использованием природных ресурсов уголовное дело возбуждено против бывшей главы ведомства Елены Вавиловой. В свое время чиновница потеряла должность как раз из-за «незаконного отчуждения 800 тысяч кубометров леса» компании «Краслес».
Бывший заместитель начальника отдела полиции в Красноярском крае регулярно брал взятки у лесорубов, предупреждая их о грядущих проверках. Чиновника задержали с поличным при сделке.
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