ФАС Красноярского края обвинила Минприроды в сговоре с бизнесменами

Антимонопольная служба Красноярского края вскрыла факт сговора на торгах при продаже древесины. Краевой бюджет получил выручку в восемь раз меньше той суммы, которую получили по итогам сделки коммерческие предприятия. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru со ссылкой на краевое УФАС.

По данным ФАС, региональное Минприроды и экологии с 2013 по 2015 годы были в сговоре с предпринимателями и нелегально перепродавали древесину. В связи с нецелевым использованием природных ресурсов уголовное дело возбуждено против бывшей главы ведомства Елены Вавиловой . В свое время чиновница потеряла должность как раз из-за «незаконного отчуждения 800 тысяч кубометров леса» компании «Краслес».

Бывший заместитель начальника отдела полиции в Красноярском крае регулярно брал взятки у лесорубов, предупреждая их о грядущих проверках. Чиновника задержали с поличным при сделке.