Китай собирается стать укротителем погоды

Ученые Китая собираются менять погоду в огромных масштабах, чтобы наладить работу сельского хозяйства. Для этого китайцы создали устройство, которое сможет «управлять» погодой, например, привлечь снегопады в сельскохозяйственные районы, чтобы увеличить количество талой воды.

Ученые планируют создать огромную горелку, которая будет поднимать в воздух частички йодистого серебра. Там частицы помогут образованию кристаллов льда, которые в виде снега упадут на землю.

По нашим оценкам, такая технология приведет к увеличению талой воды в регионе до 10 трлн литров в год. Это поможет избежать засухи, рассказали авторы проекта.

Проект поражает своими масштабами: на территории Тибетского плато уже построено 500 горелок, и на этом китайцы не хотят останавливаться.

Управление погодой — процесс не новый. У метеорологов это называется «засеиванием». Процесс подразумевает распыление специального реагента, на ядрах которого концентрируется влага, находящаяся в атмосфере. После этого осадки достигают критической массы и выпадают на землю.

Обычно это делается с помощью специальной техники — самолетов с грузовыми отсеками и приборами для распыления реагентов. Например, в России разгон облаков проводят на транспортных самолетах Ил-18, Ан-12 и Ан-26, которые имеют необходимое оснащение.

Авторы проекта рассказали, что раньше Китай тоже занимался засеиванием, но в основном к таким процедурам прибегали перед важными мероприятиями — Олимпийскими играми или парадами. Впервые за последние 15 лет к этому процессу решили подойти с научной токи зрения.

Мы провели несколько исследований, чтобы наши работы не навредили окружающей среде. У нас есть научные центры, где проходят обучения начинающие специалисты, пояснил Руелоф Бруйнтжес, председатель Группы экспертов Всемирного метеорологического бюро по изменению погоды.

Так как проект стремительно развивается, многие эксперты выразили опасение, что в будущем могут возникнуть проблемы с разделением границ природных ресурсов. Например, если Китай задействует облака для полива своих земель, соседи могут остаться без воды.

В таком случае придется создавать соседские соглашения по пользованию природных ресурсов. Некоторые специалисты также отмечают, что контроль над погодой — это мощное экономическое оружие.

О своем проекте китайские исследователи планируют подробно рассказать летом на Конференции по изменению климата.