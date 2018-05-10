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49 долгожителей Адыгеи получат поздравления от президента РФ
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49 долгожителей Адыгеи получат поздравления от президента РФ 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
49 клиентов отделения ПФР по Адыгее 90 лет и старше получат в мае официальные поздравления главы государства Владимира Путина с юбилейным днем рождения. Все они являются ветеранами Великой Отечественной войны.
Основанием для подобных поздравлений служат данные, ежемесячно подаваемые сотрудниками регионального Отделения ПФР по защищенным каналам связи в Администрацию Президента Российской Федерации.
Большинство юбиляров отпразднуют в мае свой 90-й день рождения (44 человека), четверым исполнится 95 лет, а почтенная жительница города Майкопа отмечает в этом месяце свой вековой юбилей!
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