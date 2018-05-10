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Артем Дзюба: «После Манчини будет выжженная земля»
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Артем Дзюба: «После Манчини будет выжженная земля» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Форвард «Арсенала» Артем Дзюба выразил мнение, что нынешний главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не оставит после себя ничего конструктивного.
— Каким должен быть новый тренер «Зенита»? Во-первых, еще не факт, что Манчини уйдет. Непонятно, что и как будет, — заявил в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. — Но если быть откровенным, может быть, я покажусь грубым — я это уже говорил еще тогда, в коллективе — после Манчини и всей вот этой команды будет выжженная земля. Это надо понимать. Надо понимать, что будет 40-50 футболистов: слишком много арендованных, слишком много новых игроков купили. И нет никакой системы, схемы: как, что, куда, кого вставлять. Нужно понимать, что должен прийти человек, который если не сразу, то практически сразу будет отдавать себя. У него будет понимание о каждом футболисте, кто и что из себя представляет. А кто этот человек, который сможет все понять, объединить? Времени на раскачку, грубо говоря, не будет. Должен прийти тренер, который будет готов погрузиться и разгребать вот это все, потому что нужно будет все заново строить.
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