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В горах Сочи заблудились жительница Краснодара и ее дочь
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В горах Сочи заблудились жительница Краснодара и ее дочь 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. Вчера в экстренные службы олимпийской столицы около 7 часов вечера поступило сообщение от 50-летней жительницы Краснодара. Выяснилось, что женщина вместе с 18-летней дочерью гуляли в районе Агурского водопада и, спускаясь с горы Ахун, свернули не на ту тропу, в результате чего заблудились. Самостоятельно найти обратный путь краснодарки не смогли.
— Спасатели Хостинского подразделения обнаружили туристок в районе Ахунской пещеры и вывели их в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась, — сообщали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
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