В Татарстане в мае откроется российский центр разработок по робототехнике

КАЗАНЬ , 10 мая. / ТАСС /. Центр компетенций по робототехнике, где, в частности, будут разрабатывать модели беспилотных автомобилей, электромобилей и роботов, откроется в мае этого года на базе Университета Иннополис ( Татарстан ). Об этом сообщила пресс-служба министерства информатизации и связи Татарстана.

"Центр займется развитием промышленной и коллаборативной робототехники, созданием новых робототехнических решений для медицины и реабилитации, дома, сельского хозяйства, разработкой человекоподобных и многоногих шагающих роботов, беспилотного летательного и наземного транспорта", — отмечается в сообщении.

Китая, Дании, Швеции, Германии и В консорциум центра под руководством Университета Иннополис вошли 16 ведущих вузов страны, пять прикладных академических институтов, семь иностранных партнеров из Франции Норвегии и 16 индустриальных партнеров. Среди них — МФТИ, ИТМО, ВШЭ , ДВФУ, ИППИ РАН, ИМАШ РАН, "Газпром" "Аэрофлот" , IMT Atlantique (Франция) и Shenzhen Institutes of Advanced Technology (Китай).

Планируется, что центр начнет работу в мае этого года над проектами инновационных моделей электромобилей и беспилотных летательных аппаратов, робототехнических решений для возведения зданий и объектов инфраструктуры, высокотехнологичных протезов для реабилитации верхних и нижних конечностей, сервисов контактов человека с роботами и других.

Также на базе университета откроются четыре лаборатории Национального центра компетенций НТИ: по промышленной робототехнике, автономных транспортных средств, мехатронике управления и прототипирования, специальной робототехнике.