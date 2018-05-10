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В Татарстане в мае откроется российский центр разработок по робототехнике
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В Татарстане в мае откроется российский центр разработок по робототехнике 

ТАСС 1 час назад
Фото: Хайтек
КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Центр компетенций по робототехнике, где, в частности, будут разрабатывать модели беспилотных автомобилей, электромобилей и роботов, откроется в мае этого года на базе Университета Иннополис (Татарстан). Об этом сообщила пресс-служба министерства информатизации и связи Татарстана.
"Центр займется развитием промышленной и коллаборативной робототехники, созданием новых робототехнических решений для медицины и реабилитации, дома, сельского хозяйства, разработкой человекоподобных и многоногих шагающих роботов, беспилотного летательного и наземного транспорта", — отмечается в сообщении.
В консорциум центра под руководством Университета Иннополис вошли 16 ведущих вузов страны, пять прикладных академических институтов, семь иностранных партнеров из Франции, Китая, Дании, Швеции, Германии и Норвегии и 16 индустриальных партнеров. Среди них — МФТИ, ИТМО, ВШЭ, ДВФУ, ИППИ РАН, ИМАШ РАН, "Газпром", "Аэрофлот", IMT Atlantique (Франция) и Shenzhen Institutes of Advanced Technology (Китай).
Планируется, что центр начнет работу в мае этого года над проектами инновационных моделей электромобилей и беспилотных летательных аппаратов, робототехнических решений для возведения зданий и объектов инфраструктуры, высокотехнологичных протезов для реабилитации верхних и нижних конечностей, сервисов контактов человека с роботами и других.
Также на базе университета откроются четыре лаборатории Национального центра компетенций НТИ: по промышленной робототехнике, автономных транспортных средств, мехатронике управления и прототипирования, специальной робототехнике.
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