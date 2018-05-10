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В Оренбуржье братскую могилу военных времен признают бесхозной
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В Оренбуржье братскую могилу военных времен признают бесхозной 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне Дня Победы Абдуллинский районный суд вынес решение по братской могиле на местном городском кладбище «Восточное».
В пресс-службе Оренбургского облсуда поясняют, что такая ситуация возникла в результате бездействия местных органов власти. В исковом заявлении межрайонной прокуратуры говорится, что могилу умерших в госпиталях города во время Великой Отечественной войны должны были принять на государственную охрану как объект культурного наследия еще в 1987 году. Таково было решение Исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов. Однако по сей день право собственности на памятник культуры остается незарегистрированным.
Согласно закону объекты культурного наследия, к коим, несомненно, относится и братская могила павших воинов, подлежат государственной охране и защите от различного рода негативных воздействий. Но для этого у него должен быть собственник, тогда как могила на «Восточном» кладбище не включена в Единый государственный реестр. В таком случае, обязанность по содержанию и благоустройству возлагается на органы местного самоуправления.
Все вышеизложенное дало основание удовлетворить требования прокурора. Суд обязал администрацию городского округа до 30 декабря 2018 года обратиться в ответственные органы с заявлением о постановке памятника культуры на учет как бесхозную вещь.
В законную силу решение суда еще не вступило.
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