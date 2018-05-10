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СК Кубани: по факту гибели туриста в районе курорта «Горки Город» начата проверка
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СК Кубани: по факту гибели туриста в районе курорта «Горки Город» начата проверка 

Новая Кубань 1 час назад
Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. По факту случившегося будет судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой установят точные причины смерти. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По предварительной версии, турист спускался по необорудованному для прохода участку горно-лесной местности.
Трагедия произошла 9 мая. Стали известны подробности. Группа туристов в составе 4 человек осуществляла восхождение со стороны ГТЦ «Альпика-Сервис». Они зашли в район ВГК «Горки Город». 30-летний парень сорвался и упал в обрыв.
Неотложную помощь пострадавшему оказывали спасатели и медик горного курорта. Также они вызвали специалистов ЮРПСО МЧС России. Проводилась сердечно-легочная реанимация. Парень сломал позвоночник и получил тяжелую черепно-мозговую травму. В итоге тело пострадавшего при помощи альпинистского снаряжения на носилках транспортировали к служебному автомобилю, вывезли из леса и передали правоохранителям.
* Турист разбился насмерть в районе горнолыжного курорта «Горки Город»
По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
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