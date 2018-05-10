Муниципальный траурный зал в Петрозаводске возобновил работу

В здании на ул. Кирова, 40а, предназначенном для прощания родных и близких с усопшим, закончился ремонт.

В апреле был закончен ремонт в траурном зале на ул. Кирова, 40а в Петрозаводске , предназначенном для прощания родных и близких с усопшим, проведения гражданской или церковной панихиды, сообщает пресс-центр администрации карельской столицы.

Администрация Петрозаводска напоминает, что с января 2018 стоимость аренды муниципального траурного зала уменьшилась. Вот прейскурант предоставляемых услуг:

Время работы траурного зала: будние дни, суббота — с 9.00 до 15.00.