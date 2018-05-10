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Муниципальный траурный зал в Петрозаводске возобновил работу
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Муниципальный траурный зал в Петрозаводске возобновил работу 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Петрозаводск говорит
В здании на ул. Кирова, 40а, предназначенном для прощания родных и близких с усопшим, закончился ремонт.
В апреле был закончен ремонт в траурном зале на ул. Кирова, 40а в Петрозаводске, предназначенном для прощания родных и близких с усопшим, проведения гражданской или церковной панихиды, сообщает пресс-центр администрации карельской столицы.
Администрация Петрозаводска напоминает, что с января 2018 стоимость аренды муниципального траурного зала уменьшилась. Вот прейскурант предоставляемых услуг:
Время работы траурного зала: будние дни, суббота — с 9.00 до 15.00.
Заказать похоронные услуги и получить консультацию можно у диспетчера по адресу: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 10 (1 этаж), тел. : (8142) 76-57-69, +7-911-410-20-50 (пн. -пт. с 9.00 до 18.30, сб. -вс. с 9.00 до 15.00), а также обратившись в офис ПМУСП «Мемориал»: ул. Фрунзе, 9 (пн. -чт. с 9.00 до 16.30, пт. с 9.00 до 15.00).
По материалам: ptzgovorit.ru
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