Жителей Карелии приглашают посадить 16 тысяч саженцев сосен

Участников акции обеспечат инвентарем, накормят обедом.

Центральная площадка, на которой будет происходить высадка саженцев, расположена в Пряжинском лесничестве (квартал 74, 4,5 км. от пгт. Пряжа в сторону деревни Киндасово), но акции пройдут также во всех районах Карелии. Начало в 11 час.

Добраться до места посадки можно своим транспортом или транспортом организаторов. Жителей республики, которые предпочтут воспользоваться транспортом организаторов, министерство просит сообщить о своем желании участвовать в акции до 16 мая включительно.

Заявки для участия можно подать в Министерство природных ресурсов и экологии РК.

В ведомстве рассказали, что площадь посадки леса сроставит 8 га. На них предполагается высадить 16 тысяч саженцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой.

Программа «Всероссийского дня посадки леса» 19 мая 2018 года:

9.00 — сбор участников (для тех, кто едет транспортом Министерства, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24)

9.20 — отъезд участников на место посадки деревьев

10-45 — 11-00 — приезд на место посадки, размещение транспорта

11-00 — 11-20 — приветствие, инструктаж, выдача инвентаря

11-20 — 11-30 — расстановка участников на лесном участке

11-30 — 13-00 — посадка леса

13-00 — 13-15 — сдача инвентаря

13-15 — 13-50 — обед (полевая кухня от организаторов)

13-50 — 14-00 — отъезд участников

Инвентарь, перчатки, питьевая вода, питание обеспечивается организаторами акции.

Можно также принять участие в посадке леса в районах республики.