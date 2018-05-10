Ещё
Жителей Карелии приглашают посадить 16 тысяч саженцев сосен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей Карелии приглашают посадить 16 тысяч саженцев сосен 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Участников акции обеспечат инвентарем, накормят обедом.
Министерство природных ресурсов и экологии республики приглашает жителей Карелии принять участие во Всероссийском дне посадки леса. Акция пройдет 19 мая.
Центральная площадка, на которой будет происходить высадка саженцев, расположена в Пряжинском лесничестве (квартал 74, 4,5 км. от пгт. Пряжа в сторону деревни Киндасово), но акции пройдут также во всех районах Карелии. Начало в 11 час.
Добраться до места посадки можно своим транспортом или транспортом организаторов. Жителей республики, которые предпочтут воспользоваться транспортом организаторов, министерство просит сообщить о своем желании участвовать в акции до 16 мая включительно.
Заявки для участия можно подать в Министерство природных ресурсов и экологии РК.
В ведомстве рассказали, что площадь посадки леса сроставит 8 га. На них предполагается высадить 16 тысяч саженцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой.
Программа «Всероссийского дня посадки леса» 19 мая 2018 года:
9.00 — сбор участников (для тех, кто едет транспортом Министерства, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24)
9.20 — отъезд участников на место посадки деревьев
10-45 — 11-00 — приезд на место посадки, размещение транспорта
11-00 — 11-20 — приветствие, инструктаж, выдача инвентаря
11-20 — 11-30 — расстановка участников на лесном участке
11-30 — 13-00 — посадка леса
13-00 — 13-15 — сдача инвентаря
13-15 — 13-50 — обед (полевая кухня от организаторов)
13-50 — 14-00 — отъезд участников
Инвентарь, перчатки, питьевая вода, питание обеспечивается организаторами акции.
Можно также принять участие в посадке леса в районах республики.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Украинские зрители отдали максимальное количество баллов Лазареву Дженнифер Энистон стала самой красивой женщиной 2016 года Киркоров и Лазарев о победе Украины на «Евровидении»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»56
Ловушка для России: нефть уходит за $80503
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО149
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии155
Медведев предложил Дворковичу новую должность227
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение