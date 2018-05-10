Жителей Карелии приглашают посадить 16 тысяч саженцев сосен 

Участников акции обеспечат инвентарем, накормят обедом.
Министерство природных ресурсов и экологии республики приглашает жителей Карелии принять участие во Всероссийском дне посадки леса. Акция пройдет 19 мая.
Центральная площадка, на которой будет происходить высадка саженцев, расположена в Пряжинском лесничестве (квартал 74, 4,5 км. от пгт. Пряжа в сторону деревни Киндасово), но акции пройдут также во всех районах Карелии. Начало в 11 час.
Добраться до места посадки можно своим транспортом или транспортом организаторов. Жителей республики, которые предпочтут воспользоваться транспортом организаторов, министерство просит сообщить о своем желании участвовать в акции до 16 мая включительно.
Заявки для участия можно подать в Министерство природных ресурсов и экологии РК.
В ведомстве рассказали, что площадь посадки леса сроставит 8 га. На них предполагается высадить 16 тысяч саженцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой.
Программа «Всероссийского дня посадки леса» 19 мая 2018 года:
9.00 — сбор участников (для тех, кто едет транспортом Министерства, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24)
9.20 — отъезд участников на место посадки деревьев
10-45 — 11-00 — приезд на место посадки, размещение транспорта
11-00 — 11-20 — приветствие, инструктаж, выдача инвентаря
11-20 — 11-30 — расстановка участников на лесном участке
11-30 — 13-00 — посадка леса
13-00 — 13-15 — сдача инвентаря
13-15 — 13-50 — обед (полевая кухня от организаторов)
13-50 — 14-00 — отъезд участников
Инвентарь, перчатки, питьевая вода, питание обеспечивается организаторами акции.
Можно также принять участие в посадке леса в районах республики.
По материалам: ptzgovorit.ru