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Лавров: конференция «Россия — Исламский мир» укрепляет дружбу между народами
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Лавров: конференция «Россия — Исламский мир» укрепляет дружбу между народами 

ТАСС 2 часа назад
КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Конференция "Россия — Исламский мир" Kazan Summit укрепляет взаимопонимание и дружбу между народами, говорится в приветствии и. о. министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес участников форума Kazan Summit. Текст зачитал в четверг участникам саммита спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
"Сердечно приветствую участников десятого, юбилейного саммита «Россия — Исламский мир». За прошедшие годы форум успешно утвердился в качестве востребованной площадки для приближения разнопланового взаимодействия между Россией и государствами-членами Организации Исламского сотрудничества, — сказал Лавров. — Форум неизменно отличает авторитетный состав участников, представляющих органы власти, дипломатический корпус, предпринимательские круги, СМИ".
По его словам, результаты встреч получают признание в России и за ее пределами. «И на этот раз вам предстоит обсудить широкий спектр тем — от торговли и экономики, до науки и техники, — отметил глава МИД РФ. — Убежден, что реализация насыщенной программы будет способствовать достижению взаимовыгодных договоренностей, подписанию новых контрактов, запуску перспективных проектов, а в конечном итоге упрочению дружбы, доверия и взаимопонимания между нашими народами».
10-12 мая 2018 года в Казани проходит международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». На протяжении десяти лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала России.
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