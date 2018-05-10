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Гордон: Мы знаем имена виновных в трагедии в Кемерове
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Гордон: Мы знаем имена виновных в трагедии в Кемерове 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Во время пресс-конференции НСН правозащитница Екатерина Гордон отчитала тех, кто обвиняет потерявшего в трагедии в Кемерове пятерых родственников, в желании нажиться на смерти близких.
Правозащитница Екатерина Гордон вела собственное расследование. По ее словам, слишком много было вбросов, ложной информации. Поэтому Гордон поехала лично в Кемерово, чтобы узнать подробности трагедии из первых уст.
«Очень важно каждому из нас сделать всё, чтобы эта гигантская трагедия не забылась обществом, о ней не забыли, «не размыли». Мы узнали имена всех виновных в произошедшем. Мы оставим за кадром всех, кто обвинял Игоря в его желании нажиться на произошедшем. Вся грязь в адрес Вострикова нужна тому, кто не хочет, чтобы люди узнали правду», — уточнила Гордон.
Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. В результате возгорания погибли 60 человек, большинство из них дети. После данного инцидента в России начались массовые проверки на готовность торговых комплексов к нештатным ситуациям, которые выявили все существующие проблемы.
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