Гордон: Мы знаем имена виновных в трагедии в Кемерове

Во время пресс-конференции НСН правозащитница Екатерина Гордон отчитала тех, кто обвиняет потерявшего в трагедии в Кемерове пятерых родственников, в желании нажиться на смерти близких.

Правозащитница Екатерина Гордон вела собственное расследование. По ее словам, слишком много было вбросов, ложной информации. Поэтому Гордон поехала лично в Кемерово, чтобы узнать подробности трагедии из первых уст.

«Очень важно каждому из нас сделать всё, чтобы эта гигантская трагедия не забылась обществом, о ней не забыли, «не размыли». Мы узнали имена всех виновных в произошедшем. Мы оставим за кадром всех, кто обвинял Игоря в его желании нажиться на произошедшем. Вся грязь в адрес Вострикова нужна тому, кто не хочет, чтобы люди узнали правду», — уточнила Гордон.