Уфимские спасатели вытащили из реки Белой молодого «моржа»

Уфе днём 10 мая спасатели, дежурившие в районе Монумента Дружбы, увидели человека, который плыл на середине реки Белой. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Они дошли до него на катере и достали из воды. Выяснилось, что 25-летний уфимец занимался моржеванием.

Как сообщили спасатели, молодой человек не учёл, что помимо переохлаждения угрозу представляет течение реки, которое во время половодья увеличивается в разы. В медпомощи начинающий «морж» не нуждался. Его напоили чаем и довезли до оставленных на берегу вещей.