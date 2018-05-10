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Уфимские спасатели вытащили из реки Белой молодого «моржа»
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Уфимские спасатели вытащили из реки Белой молодого «моржа» 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе днём 10 мая спасатели, дежурившие в районе Монумента Дружбы, увидели человека, который плыл на середине реки Белой. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.
Они дошли до него на катере и достали из воды. Выяснилось, что 25-летний уфимец занимался моржеванием.
Как сообщили спасатели, молодой человек не учёл, что помимо переохлаждения угрозу представляет течение реки, которое во время половодья увеличивается в разы. В медпомощи начинающий «морж» не нуждался. Его напоили чаем и довезли до оставленных на берегу вещей.
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