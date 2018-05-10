Город Тутаев не станут переименовывать

Город Тутаев Ярославской области оставит своё нынешнее название и не будет переименован в Романов-Борисоглебск. Соответствующий законопроект о cмене названия населённого пункта был отклонён Госдумой

По словам главы Комитета Госдумы по региональной политике Николая Харитонова, законопроект должен быть отклонён, потому что Комитет не обнаружил однозначного запроса со стороны жителей о переименовании города.

«После принятия законопроекта в первом чтении в 2016 году к нам в Комитет стали поступать письма возмущённых тутаевцев о том, что их мнения не были учтены. Мы приняли решение проработать ещё раз этот вопрос, и осенью 2017 года был проведён опрос, показавший, что 63 процента горожан против переименования», — сказал он.

Харитонов подчеркнул, что любая инициатива, в том числе по переименованию, должна согласовываться с большинством.

Ранее глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов неодобрительно высказывался об этой инициативе. Он считает, что «красноармейцы поступали правильно и заслуживают право быть увековеченными» и что надо не менять прошлое, а решать проблемы современности.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что всем российским городам должны быть возвращены дореволюционные названия.

Город Тутаев до 1918 года носил название Романов-Борисоглебск. Во время Гражданской войны молодой красноармеец Илья Тутаев погиб в бою в июле 1918 года. В том же году, по инициативе местных жителей, город Романов-Борисоглебск переименовали в Тутаев.