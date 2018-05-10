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WeChat не дал своим пользователям заключать договора на блокчейне
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WeChat не дал своим пользователям заключать договора на блокчейне 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Популярный мессенджер в Китае WeChat заморозил блокчейн-приложение стороннего производителя. Оно должно было открыть доступ к новой технологии для широких масс.
Мини-программа под названием Xiao Xieyi (что в переводе с китайского означает мини-протокол) была запущена в среду и разрекламирована как сервис, который позволит пользователям WeChat заключать договора. Об этом сообщил китайский новостной портал Caijing.
По достижении всеобщих договоренностей инструмент, разработанный пекинской блокчейн-платформой Niuco Box должен шифровать и регистрировать соглашения на базе блокчейна за определенную плату. Средства, собранные таким образом, должны уходить майнерам, пишущим транзакции в сети, поддерживающей приложение.
Данную инновацию можно назвать одним из первых шагов китайских блокчейн-разработчиков на пути к тому, чтобы сделать технологию доступной для широкого круга участников социальных сетей. В марте 2018 года глава Tencent Пони Ма сообщил, что число активных пользователей WeChat составляет 1 миллиард человек ежемесячно по всему миру.
Но действие программы было приостановлено со стороны WeChat. Если запросить в поисковике информацию по данной программе, то попадаешь на страницу, где можно найти пояснение о том, что программа нарушает правила платформы, но о каких-либо конкретных нарушениях информации нет.
По официальным данным, мини-протокол был приостановлен по причине того, что тип предоставляемых им услуг еще не прошел авторизацию платформы. WeChat на данный момент пока не дал никаких комментариев по этому поводу.
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текст: Марина Шматкова, фото: Shutterstock
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