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Собянин объявил об уникальной находке в центре Москвы
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Собянин объявил об уникальной находке в центре Москвы 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В центре Москвы рабочие во время благоустройства нашли уникальный артефакт XVI века. Фотографию находки в своем Twitter опубликовал мэр Сергей Собянин.
Обнаруженное изделие — это створка иконы-мощевика. На нее наткнулись случайно, когда благоустраивали Лучников переулок. Артефакт выполнен из медного сплава, относится к XV-XVI векам. «Возможно, ее потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем», — отметил градоначальник.
Напомним, что недавно археологи нашли в центре столицы предмет быта вора XVIII века — заточенную монету, с помощью которой преступники резали сумки зазевавшихся горожан.
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