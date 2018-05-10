Собянин объявил об уникальной находке в центре Москвы

В центре Москвы рабочие во время благоустройства нашли уникальный артефакт XVI века. Фотографию находки в своем Twitter опубликовал мэр Сергей Собянин

Обнаруженное изделие — это створка иконы-мощевика. На нее наткнулись случайно, когда благоустраивали Лучников переулок. Артефакт выполнен из медного сплава, относится к XV-XVI векам. «Возможно, ее потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем», — отметил градоначальник.

Напомним, что недавно археологи нашли в центре столицы предмет быта вора XVIII века — заточенную монету, с помощью которой преступники резали сумки зазевавшихся горожан.