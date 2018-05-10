Индекс Мосбиржи проведет четверг в диапазоне 2300-2335 пунктов, — Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента «Альпари»

Российский рынок акций в четверг начал торги в зеленой зоне. С этого дня все, кто отдыхал на длинных майских выходных, устроив себе небольшие каникулы, начнут возвращаться в рынок, что скажется на торговых объемах и волатильности. К настоящему времени основные биржевые индикаторы поднимаются в среднем на 1%, в лидерах утреннего спроса фигурируют бумаги «Лукойла» «Башнефти» . Под давлением остаются акции « Норильского никеля » и золотодобывающей компании «Полюс».

Внешняя конъюнктура к сегодняшней сессии сложилась положительной. Американские индексы закрыли среду повышением, фьючерс на индекс S&P на премаркете растет. Цены на нефть обновляют рекорды нескольких лет и пока останавливаться в этом движении не собираются. Баррель североморского сырья Brent стоит $77,76 (+0,7%). Решение Дональда Трампа , президента США , выйти из сделки с Ираном спровоцировало сильнейшую качку в секторе сырья — от единовременно провала цены к $73,10 за баррель до восстановления к отметкам 2014 года. Техническая картина торгов по нефти марки Brent не исключает вероятности роста в область сопротивлений $79-79,50.

Россия и Одностороннее решение США выйти из сделки провоцирует усиление нестабильной обстановки на Ближнем востоке. Иран и Израиль уже обменялись ракетными ударами. Решение Дональда Тампа поддержал Израиль и Саудовская Аравия ЕС обеспокоены сложившейся ситуацией и не одобряют действия Штатов, так как ни Россия, ни ЕС не планировали ухудшать отношения с Ираном. Различная позиция по Ирану у США и ЕС в очередной раз демонстрирует, что интересы двух крупных партнеров расходятся, а значит в скором времени Евросоюз может отказаться плясать под дудку западных коллег.

Разрыв соглашения для Ирана означает введение санкций, которые повлияют на экономическое благосостояние страны. Однако не один Иран может пострадать в этой ситуации, так как США наверняка будут вводить ограничения против стран, которые поддерживают Тегеран и продолжают участвовать в соглашении.

В ближайший месяц ситуация в регионе останется острой, инвесторы будут расценивать это как вероятность возникновения сбоев с поставками нефти, а значит котировки имеют шанс на дальнейший рост. В долгосрочной перспективе мы будем наблюдать передел Ближнего Востока, борьбу за влияние в регионе и ресурсы. Для России участие в этой борьбе может обернуться новыми санкциями.

Нефтяным «быкам», кстати, вполне способствуют представленные данные по запасам черного золота в США. Свежая статистика от Минэнерго показала снижение запасов нефти за неделю на 2,2 млн баррелей, это больше, чем прогнозировалось, с просадкой запасов бензина.

Курс пары евро/доллар к настоящему моменту вернулся в плюс, но фундаментально основная валютная пара смотрится слабо. Основные торги идут около 1,1860, это минимум с 24 декабря прошлого года.

Сегодня во второй половине дня США опубликуют данные по инфляции и безработице.

Российский рубль возвращается к равновесию в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит 62,65 руб. (-0,9%). Сегодня отечественная валюта будет отыгрывать весь спектр нефтяных колебаний, а также политические новости, касающиеся изменений в аппарате правительства РФ . Для рубля на ближайшую перспективу позитива немного, и чуть позже он с большой долей вероятности вернется в коридор 64-66 руб. за доллар США. Вероятный диапазон торгов на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,50-63,50 руб., а по паре евро/рубль — 74-75 руб.

Индекс МосБиржи проведет четверг в диапазоне 2300-2335 пунктов.