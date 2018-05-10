В Китае считают, что Путин в новый срок президетских полномочий продолжит продвигать развитие китайско-российских отношений

Пекин, 10 мая / Синьхуа / — 7 мая в Кремле состоялась торжественная церемония инаугурации — Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Заинтересованные лица в Китае считают, что Путин в свой новый срок президентских полномочий продолжит прилагать усилия для развития китайско-российских отношений.

"Китайско-российские связи — это образец установления междержавных отношений нового типа, они обладают относительно зрелыми и прочными рамками сотрудничества. В будущем отношения двух стран, несомненно, продолжат продвигаться в русле благополучно работающего всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства", — убежден специалист по России , начальник Центра исследований приграничных районов Китая при Академии общественных наук Китая Син Гуанчэн.

По его мнению, в ближайшие несколько лет отношения между Россией с США вряд ли серьезно изменятся, перед Россией по-прежнему стоит нелегкая задача по развитию национальной экономики. Есть много факторов, которые указывают на то, что Россия и впредь будет придавать большое значение развитию отношений с развивающимися странами и странами с нарождающимся рынком, в частности, с Китаем.

Специалист подчеркнул, что Китай и Россия имеют совпадающие государственные интересы, придерживаются одинаковых или схожих позиций по вопросам международного порядка. Обе страны стремятся к созданию многополярного международного сообщества, выступают за решение международных споров путем мирных консультаций, а не через гегемонизм.

Вместе с этим, обе страны нуждаются в благоприятной окружающей обстановке для развития собственной национальной экономики и считают, что ради собственного развития необходимо наладить взаимоотношения друг с другом. И это тоже обуславливает устойчивое развитие отношений Китая и России в новый шестилетний срок президентских полномочий Путина, полагает специалист.

Син Гуанчэн также считает, что Шанхайская организация сотрудничества по-прежнему останется важной платформой для активного взаимодействия двух стран. В июне этого года в китайском городе Циндао пройдет заседание Совета глав государств-членов ШОС, в ходе которого выступления Путина непременно привлекут всеобщее внимание.

Посол России в Китае Андрей Денисов также выразил глубокую уверенность в устойчивом развитии отношений двух стран под руководством Владимира Путина и Си Цзиньпина

Он считает, что у России и Китая есть хорошая база, все условия, объективные интересы и предпосылки для развития сотрудничества, и глубоко уверен, что обе страны будут и дальше развивать взаимосвязи во всех областях.

Он также убежден, что саммит ШОС в Циндао будет результативным. «Потому что китайское председательство сделало все для того, чтобы этот саммит был активным, будет подписано несколько очень важных документов, в том числе в новых областях, которых раньше в повестке дня ШОС не было, в частности, охраны природы и экологии, будут продолжены совместные меры в области безопасности, борьбы с терроризмом», — сказал Денисов.

"Мне кажется, что, судя по тому, какая активная и серьезная подготовительная работа ведется к саммиту, его результаты должны быть весьма значительными", — добавил он. -0-