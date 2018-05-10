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Более 10 тыс. человек прикрепились к подмосковным поликлиникам онлайн с начала марта
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Более 10 тыс. человек прикрепились к подмосковным поликлиникам онлайн с начала марта 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 10 тысяч человек прикрепились к поликлиникам в Подмосковье в режиме онлайн с начала марта, услугой могут воспользоваться все жители региона, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«С начала марта уже свыше 10,3 тысячи человек прикрепились к поликлиникам Подмосковья в режиме онлайн, это стало возможным через региональный портал госуслуг», — сказала Забралова.
По ее словам, начиная с марта этого года на сайте госуслуг процесс электронного прикрепления к поликлинике для жителей региона стал значительно удобнее: после подачи заявления в электронной форме прикрепление происходит в течение одного рабочего дня, для процедуры не нужно предоставлять сканированные копии документов.
Как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, данной услугой могут воспользоваться все лица, проживающие на территории Подмосковья. После прикрепления пользователям будут доступны электронные услуги «Запись к врачу» и «Вызов врача на дом».
«Ежемесячно мы наблюдаем высокий интерес к услуге, еженедельно ей пользуются порядка тысячи человек. Данная возможность позволяет исключить личное посещение медучреждения, тем самым экономя время и упрощая процесс прикрепления. Мы продолжаем внедрять информационные технологии в учреждения здравоохранения Подмосковья. В режиме онлайн граждане на сегодняшний день также могут записаться на прием к врачу и вызвать специалиста на дом», — добавил Марков.
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