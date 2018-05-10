Более 10 тыс. человек прикрепились к подмосковным поликлиникам онлайн с начала марта

Более 10 тысяч человек прикрепились к поликлиникам в Подмосковье в режиме онлайн с начала марта, услугой могут воспользоваться все жители региона, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«С начала марта уже свыше 10,3 тысячи человек прикрепились к поликлиникам Подмосковья в режиме онлайн, это стало возможным через региональный портал госуслуг», — сказала Забралова.

По ее словам, начиная с марта этого года на сайте госуслуг процесс электронного прикрепления к поликлинике для жителей региона стал значительно удобнее: после подачи заявления в электронной форме прикрепление происходит в течение одного рабочего дня, для процедуры не нужно предоставлять сканированные копии документов.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков , данной услугой могут воспользоваться все лица, проживающие на территории Подмосковья. После прикрепления пользователям будут доступны электронные услуги «Запись к врачу» и «Вызов врача на дом».

«Ежемесячно мы наблюдаем высокий интерес к услуге, еженедельно ей пользуются порядка тысячи человек. Данная возможность позволяет исключить личное посещение медучреждения, тем самым экономя время и упрощая процесс прикрепления. Мы продолжаем внедрять информационные технологии в учреждения здравоохранения Подмосковья. В режиме онлайн граждане на сегодняшний день также могут записаться на прием к врачу и вызвать специалиста на дом», — добавил Марков.