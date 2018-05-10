«Вы забыли, что парад для людей?»: екатеринбуржцы возмущены тем, что не смогли увидеть технику 9 мая

Увидеть своими глазами вчерашний парад Победы в Екатеринбурге смогли лишь избранные — те, у кого был пропуск на площадь 1905 года, и ветераны, которых пускали на трибуны (справедливости ради — в этом году им не нужно было никаких приглашений). Обычные горожане вынуждены были довольствоваться только фрагментами техники из-за заборов, которые поставили вдоль всего проспекта Ленина.

В соцсетях жители города делятся своим возмущением. Перекрыты были все подходы к проспекту Ленина, по которому шла колонна техники и маршировали военнослужащие. Это улицы 8 Марта, Вайнера, Хохрякова, Шейнкмана, район Первомайской, Толмачева, Карла Либкнехта, Горького. Самые отчаянные в проливной дождь забирались на крыши домов, чтобы увидеть что-то, остальные — видели лишь чьи-то затылки и ноги.

«Ужасный парад для людей и такой прекрасный в эфире и для избранных, — пишет пользователь Instagram _nuga_gesha_. — Мы с сыном пришли, постояли в толпе, ничего не увидели, промокли и уехали. А сын так хотел снять на видео и показать прадедушке парад, а дедуля-то ветеран, и это его праздник, он просто не в силах приехать на парад. Так вот, уважаемые наши, кто принимает решения, может, пора начать думать не только о себе, но и о людях хоть чуть-чуть. Дети залезали на заборы, чтобы увидеть хоть что-то, повезло вам, что обошлось без травм. Просто объясните своему народу, на кой… вы всё перекрыли? Вы реально забыли, что парад Победы для людей, или забыли, что мы тоже люди? Позор вам! Прям фу-фу-фу!»

«Для кого этот парад? Для чиновников? Люди занимают места с 8 утра! Это не дело! Мы второй год ездим в Пышму и смотрим с огромным удовольствием там — и там думают о людях в первую очередь!» — пишет evgenia_bizenkova.

Мнение пользователя bolshakov6850: «Любой военный парад преследует цель поднятия боевого духа и показ боевой мощи своего народа. И только в Екатеринбурге всё сделано так, чтобы именно народ не увидел марш военных и проход техники. Смотреть очень неудобно. По срочной службе проходили маршем в Новороссийске по центральному проспекту. Идти там очень долго. Зато народ полностью видит всех марширующих и технику. Который год одно и то же. Ветеранам показали парад, а про остальных и не думают. Можно было трибуны у администрации сделать. На площадь явно больше зрителей бы поместилось. Впрочем, это Россия ».

Вот что пишет наш читатель с ником giraffa_e: «Было жутко смотреть, как люди в дождь ходят по скатам крыш, чтобы посмотреть парад. С каждым годом всё меньше видно, всё больше загородок. Вымокли, пришли домой, посмотрели на YouTube».

«Мои дети ни разу не видели парад вживую. И не увидят, наверное. Позорище. Кому нужен этот парад? Куче чиновников? Так они и так его каждый год смотрят!» — возмущается lil_mishina1986.

«С каждым годом всё больше и больше отодвигают людей от просмотра парада. Очень обидно!» — пишет chernuha2004.

Мы попытались выяснить, кто и зачем принимает решения о том, чтобы отодвинуть жителей Екатеринбурга за заборы 9 мая, но оказалось, что никакая из структур, занимающихся организацией парада и дорожного движения, не хочет брать на себя ответственность.

— Мы бы только рады пустить людей поближе, чтобы они посмотрели на парад. Ведь для этого всё и делается, чтобы люди могли посмотреть на мощь военной техники, — прокомментировал E1.RU пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов. — Но это полиция перекрывает всё. Это их прерогатива.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу уверяют, что заборы они устанавливают по распоряжению администрации города.

— За комментарием вам нужно обращаться в администрацию города, полиция лишь обеспечивает охрану порядка, — ответили в пресс-службе. — Есть постановление главы города. Перекрытие этих улиц каждый год.

В постановлении главы города, на которое ссылаются в полиции, действительно сказано, что силовики должны частично перекрыть для транспорта улицы 8 Марта, Карла Либкнехта, Малышева, Радищева, проспект Ленина, улицу Белинского. Но нет ни слова о пешеходах.

— Граждан не пускали на улицы, где едет техника. Подход к этим улицам был оцеплен, — ответили нам на это в пресс-службе УМВД.

Весь день вчера мы вели онлайн-репортаж, в котором рассказывали обо всём, что происходило в городе. Там много других комментариев горожан. Если у вас нет сил читать его целиком, посмотрите подборку из 45 лучших фотографий вчерашнего дня от наших фотокорреспондентов.