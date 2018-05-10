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Прокатились: в Севастополе девушки на папином джипе протаранили забор
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Прокатились: в Севастополе девушки на папином джипе протаранили забор 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе произошло ДТП, в котором пострадали две 17-летние девушки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в УМВД России по городу-герою.
"17-летняя девушка за рулем автомобиля Mitsubishi, взятым у своего отца, двигалась по улице Хрусталева. Напротив 37 дома она выехала за пределы дороги и врезалась в ограждение, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП она и ее 17-летняя пассажирка оказались в больнице. Девушка прошла освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое показало, что она не пила. По данному факту сейчас проводится проверка, по результатам которого проводится проверка", — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве также пояснили, что девушка не имела права на управление автомобилем.
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