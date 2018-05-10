Прокатились: в Севастополе девушки на папином джипе протаранили забор

"17-летняя девушка за рулем автомобиля Mitsubishi, взятым у своего отца, двигалась по улице Хрусталева. Напротив 37 дома она выехала за пределы дороги и врезалась в ограждение, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП она и ее 17-летняя пассажирка оказались в больнице. Девушка прошла освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое показало, что она не пила. По данному факту сейчас проводится проверка, по результатам которого проводится проверка", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также пояснили, что девушка не имела права на управление автомобилем.