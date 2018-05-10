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Процедуру регистрации лекарств-дженериков упростят
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Процедуру регистрации лекарств-дженериков упростят 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Производить и регистрировать в России дженерики, то есть аналоги иностранных лекарств, которые по составу не отличаются от оригинала, но стоят дешевле, станет проще. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 10 мая.
Законопроект даёт возможность для иностранных производителей лекарственных средств представлять копию решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о проведении инспектирования иностранного производителя с целью государственной регистрации лекарственного препарата.
По сути, регистрация и экспертиза лекарств, производимых за рубежом и в России, будет осуществляться параллельно.
Как отметил замминистра промышленности и торговли Сергея Цыба во время рассмотрения Госдумой документа в первом чтении, законопроект позволит упростить процедуру государственной регистрации лекарственных препаратов, при этом не допуская потери их качества.
После принятия документа сократятся сроки доступа иностранных медикаментов на российский рынок, а также будет развиваться их контрактное производство в стране.
Заключив контракт с иностранным производителем, российские фармацевты получат возможность выпускать, кроме собственной продукции, аналоги зарубежных лекарственных препаратов.
Действующее законодательство запрещает производить на одной и той же площадке один и тот же препарат с одинаковым международным непатентованным наименованием, но разными торговыми названиями. Принятый 10 мая во втором чтении законопроект снимает данное ограничение.
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