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58-летний нижегородец убил топором брата
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58-летний нижегородец убил топором брата 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
Преступление произошло в селе Мотызлей Вознесенского района в ночь на 8 мая.
Между братьями существовали длительные неприязненные отношения: старший брат на бытовой почве при каждой встрече устраивал скандалы. Накануне убийства 61-летний мужчина приехал к брату отдохнуть. Ссора произошла из-за малозначительного повода: потерпевший начал упрекать и оскорблять подозреваемого, что и стало причиной преступления.
Подозреваемый задержан. Он признал свою вину.
Ранее сообщалось о том, что инвалид убил пожилую мать ножом и молотком в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
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