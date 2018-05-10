58-летний нижегородец убил топором брата

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Преступление произошло в селе Мотызлей Вознесенского района в ночь на 8 мая.

Между братьями существовали длительные неприязненные отношения: старший брат на бытовой почве при каждой встрече устраивал скандалы. Накануне убийства 61-летний мужчина приехал к брату отдохнуть. Ссора произошла из-за малозначительного повода: потерпевший начал упрекать и оскорблять подозреваемого, что и стало причиной преступления.

Подозреваемый задержан. Он признал свою вину.

Ранее сообщалось о том, что инвалид убил пожилую мать ножом и молотком в Сормовском районе Нижнего Новгорода.